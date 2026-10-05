#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
События

У учителей должно появиться больше времени – президент Казахстана

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 14:35 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил рост числа молодых людей, выбирающих профессию педагога, сообщает Zakon.kz.

Слова президента с торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню учителя, 5 октября 2026 года приводятся в Telegram-канале Акорды.

"В нынешнем году более 12 тыс. выпускников, в том числе свыше 2 тыс. обладателей знака "Алтын белгі", стали обладателями государственных грантов по педагогическим специальностям. Стипендии студентов, избравших учительское призвание, выросли в 2,5 раза. В преддверии нового учебного года в регионах было трудоустроено свыше 15 тыс. учителей, причем половина из них – молодые специалисты. Это значит, что в школы приходит новое поколение образованных, энергичных и прогрессивных учителей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что опытные педагоги должны оказывать всестороннюю поддержку молодым коллегам, которые делают первые шаги на своем пути.

"Это позволит взрастить настоящих мастеров своего дела и сформирует традиции профессиональной преемственности. Нам необходимо продолжить укрепление кадрового потенциала сферы образования. Без преувеличения можно заявить, что фундамент сильного государства – это квалифицированные педагоги. И особую роль в их подготовке играют высшие учебные заведения. Ведь именно в стенах университетов формируются профессиональные знания и навыки будущего специалиста. Важно также активизировать международное сотрудничество в научно-образовательной сфере. В рамках своих зарубежных визитов я неизменно уделяю особое внимание укреплению партнерских отношений с ведущими мировыми учебными заведениями".Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул президент, перед нами стоит масштабная задача – воспитать поколение граждан, которое будет жить и созидать в эпоху глобальной цифровой цивилизации и экономики знаний.

"Поэтому по моему поручению начато планомерное внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. Новые технологии при грамотном использовании существенно облегчат педагогическую деятельность, станут надежным инструментом, избавляющим от рутины. У учителей должно появиться больше времени для наставничества и живой работы с учениками. В этом направлении уже сделан важный шаг. В сентябре этого года Министерством просвещения утвержден Стандарт применения искусственного интеллекта в образовании. Доступ к передовым методикам и цифровым платформам получат все школы страны, независимо от того, где они находятся – в мегаполисе или в отдаленном ауле. Задел у нас хороший, работа началась в правильном направлении. Результаты международного исследования PISA-2025 показывают: по уровню цифровой готовности наши школы уже опережают средний показатель государств – членов ОЭСР. Индекс когнитивной адаптивности учащихся также выше среднего. Но это лишь отправная точка, а не повод для самоуспокоения. Впереди у нас – огромный пласт работы. Поэтому успокаиваться на достигнутом, конечно же, не следует", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил участников состоявшегося в Акорде торжественного мероприятия с Днем учителя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Школьная линейка, ученики, школьники младших классов, 1 сентября, первое сентября, День знаний, школа, колокольчик
09:52, 05 октября 2024
В День учителя глава Минпросвещения рассказал о профессии педагога
Учитель из Костаная получил награду от главы государства
17:44, 07 октября 2024
Учитель из Костаная получил награду от главы государства
работа мозга
22:46, 27 января 2024
Ученые оценили влияние приложения для знакомств на работу мозга людей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкатжон Болтаев (в синем) аплодирует Торехану Сабырхану после поражения в полуфинале Азиады-2026
14:26, Сегодня
Казахстанцев нет в десятке лучших боксёров мира от BoxRec: в топе три узбекских бойца
Наоми Осака выходит на корт US Open
14:08, Сегодня
Наоми Осака прокомментировала вылет Елены Рыбакиной в первом же матче на турнире в Пекине
Швёнтек делает замах
13:45, Сегодня
Швёнтек совершила камбэк и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине, откуда вылетела Рыбакина
Тимофей Скатов на турнире в Шымкенте
13:25, Сегодня
Тимофей Скатов вышел в финал квалификации "Мастерса" в Шанхае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: