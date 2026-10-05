У учителей должно появиться больше времени – президент Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил рост числа молодых людей, выбирающих профессию педагога, сообщает Zakon.kz.

Слова президента с торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню учителя, 5 октября 2026 года приводятся в Telegram-канале Акорды.

"В нынешнем году более 12 тыс. выпускников, в том числе свыше 2 тыс. обладателей знака "Алтын белгі", стали обладателями государственных грантов по педагогическим специальностям. Стипендии студентов, избравших учительское призвание, выросли в 2,5 раза. В преддверии нового учебного года в регионах было трудоустроено свыше 15 тыс. учителей, причем половина из них – молодые специалисты. Это значит, что в школы приходит новое поколение образованных, энергичных и прогрессивных учителей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что опытные педагоги должны оказывать всестороннюю поддержку молодым коллегам, которые делают первые шаги на своем пути.

"Это позволит взрастить настоящих мастеров своего дела и сформирует традиции профессиональной преемственности. Нам необходимо продолжить укрепление кадрового потенциала сферы образования. Без преувеличения можно заявить, что фундамент сильного государства – это квалифицированные педагоги. И особую роль в их подготовке играют высшие учебные заведения. Ведь именно в стенах университетов формируются профессиональные знания и навыки будущего специалиста. Важно также активизировать международное сотрудничество в научно-образовательной сфере. В рамках своих зарубежных визитов я неизменно уделяю особое внимание укреплению партнерских отношений с ведущими мировыми учебными заведениями". Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул президент, перед нами стоит масштабная задача – воспитать поколение граждан, которое будет жить и созидать в эпоху глобальной цифровой цивилизации и экономики знаний.

"Поэтому по моему поручению начато планомерное внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. Новые технологии при грамотном использовании существенно облегчат педагогическую деятельность, станут надежным инструментом, избавляющим от рутины. У учителей должно появиться больше времени для наставничества и живой работы с учениками. В этом направлении уже сделан важный шаг. В сентябре этого года Министерством просвещения утвержден Стандарт применения искусственного интеллекта в образовании. Доступ к передовым методикам и цифровым платформам получат все школы страны, независимо от того, где они находятся – в мегаполисе или в отдаленном ауле. Задел у нас хороший, работа началась в правильном направлении. Результаты международного исследования PISA-2025 показывают: по уровню цифровой готовности наши школы уже опережают средний показатель государств – членов ОЭСР. Индекс когнитивной адаптивности учащихся также выше среднего. Но это лишь отправная точка, а не повод для самоуспокоения. Впереди у нас – огромный пласт работы. Поэтому успокаиваться на достигнутом, конечно же, не следует", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил участников состоявшегося в Акорде торжественного мероприятия с Днем учителя.