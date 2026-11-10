15-метровый карьер и семь мешков с золотом: девять человек попали под следствие в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по области Абай при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу золота в Жарминском районе, сообщает Zakon.kz.
Подробности 10 ноября 2026 года раскрыли в пресс-службе АФМ:
"По данным следствия, незаконные работы велись в 10 км от поселка Жангизтобе без соответствующего разрешения. Золотосодержащую руду добывали открытым способом и промывали с использованием специального оборудования. При осмотре участка обнаружен карьер глубиной 15 метров".
Как уточнили в агентстве, объем незаконно извлеченной горной массы превысил 12 тыс. куб. метров, площадь поврежденного плодородного слоя почвы составила более 4 тыс. кв. метров.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены девять причастных лиц. С места незаконной добычи изъяты оборудование для промывки и дробления руды, семь мешков с содержанием золота, два металлоискателя, два погрузчика и экскаватор".Пресс-служба АФМ РК
Отмечается, что расследование продолжается.
Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
23 октября 2026 года стало известно, что в Карагандинской области пресечена добыча железной и марганцевой руд вблизи села Саяк города Балхаш. По данным АФМ, она была организована директором ТОО "Vertex Co." и ТОО "MiningMetall".
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