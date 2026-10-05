Сразу два вице-министра лишились должностей в Казахстане
По данным пресс-службы правительства РК, Айдар Абилдабеков освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан. В разные годы он занимался предпринимательской деятельностью, работал в таможенных органах и системе статистики. До назначения на должность замглавы Минторговли в августе 2025 года он возглавлял Комитет торговли.
Аналогичное кадровое решение вынесено в отношении Батырбека Абдышева, занимавшего пост вице-министра по чрезвычайным ситуациям. Абдышев имеет более чем 20-летний стаж государственной службы, в разные годы работал в специальных госорганах и КНБ РК. Должность вице-министра по ЧС он занимал с апреля 2024 года.
О причинах кадровых решений и о том, кто займет вакантные кресла в ведомствах, пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что Асхат Ахмедьянов назначен акимом Аршалынского района Акмолинской области.