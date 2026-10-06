Инвестор приводит инвестора: представитель ФМИ о значении международных компаний для экономики Казахстана

Директор по корпоративным связям "Филип Моррис Казахстан и Центральная Азия" Алима Исембаева рассказала Zakon.kz о том, почему компания продолжает инвестировать в республику уже более 30 лет.

30 сентября 2026 года в Ташкенте прошла Technovation – международная конференция, организованная "Филип Моррис Интернейшнл". Мероприятие посвящено научным и технологическим инновациям в области снижения вреда от курения. Платформа собрала представителей правительства Узбекистана, международных экспертов в области науки и регулирования, лидеров бизнеса.

Директор по корпоративным связям "Филип Моррис Казахстан и Центральная Азия" Алима Исембаева рассказала нашему изданию о важности иностранных инвестиций в экономику Казахстана.

– В 2025 году "Филип Моррис Интернешнл" (ФМИ) локализовала производство бездымной продукции в Казахстане. Какое значение этот проект имеет для экономики страны и ее экспортного потенциала?

– В Казахстане на сегодняшний день активно обсуждается вопрос транзитов – с этой точки зрения страна имеет выгодное географическое расположение. Мы видим, как в Казахстане стремительно развивается транспортная инфраструктура.

Но мне кажется, нужно рассматривать республику не только как транзитную точку, но и как страну–экспортера. У нас есть программы по привлечению инвесторов, есть инфраструктура – значит, есть возможность развивать производство.

ФМИ инвестировал в производство в Казахстане еще в 90-е годы. Мы стали инвестором №1 в реальном секторе экономики. И тут надо понимать: речь не о том, чтобы просто построить в стране фабрику. Инвесторы также завозят новые технологии, экспертов, которые могут эти технологии внедрять. Иностранные эксперты обучают казахстанских специалистов. То есть растет общий технический и интеллектуальный уровень – это позволяет государству расти дальше.

Сегодня наша казахстанская фабрика – единственная мультифункциональная на территории Центральной Азии, поскольку производит не только традиционные сигареты, но и нагреваемый табак. Продукция отсюда экспортируется на всю Центральную Азию, Кавказ, Монголию – более 40% произведенного товара уходит на экспорт. Мы уже стали хабом и будем развиваться дальше.

– ФМИ работает в Казахстане уже более 30 лет. Почему компания продолжает инвестировать в страну и что делает Казахстан привлекательным для долгосрочных инвесторов?

– Для долгосрочного инвестора особенно важны предсказуемость и последовательность регулирования, а также понятные правила ведения бизнеса. Это позволяет более обоснованно оценивать направления инвестиций и планировать проекты на длительную перспективу.

За более чем 30 лет работы в Казахстане мы накопили значительный практический опыт, который помогает глубже понимать рыночную среду и учитывать потенциальные риски. Это формирует основу для дальнейшего конструктивного диалога с государством.

При этом инвестиции следует рассматривать шире, чем только налоговые поступления и создание рабочих мест. Они способствуют формированию целой экосистемы: развитию поставщиков, логистики, экспертизы, технологий и человеческого капитала. Именно поэтому совокупность этих условий имеет принципиальное значение.

Казахстан демонстрирует заметный прогресс в развитии финансовых технологий и цифровых сервисов в Центральной Азии. Для инвесторов также важны дальнейшее укрепление прозрачности, совершенствование механизмов защиты инвестиций и предсказуемость условий ведения бизнеса. Накопленный нами опыт работы в стране позволял на протяжении более чем 30 лет последовательно развивать инвестиционные проекты, и мы рассчитываем продолжать эту работу.

Отдельное значение имеет возможность прямого и содержательного взаимодействия с государственными органами. Такой формат позволяет обсуждать фактические данные, обозначать риски и получать обратную связь, что способствует продолжению конструктивного сотрудничества.

– Сегодня много говорится о развитии высокотехнологичной промышленности. Как международный бизнес может способствовать модернизации экономики Казахстана?

– На модернизацию экономики всегда влияют инвестиции. Именно иностранные инвестиции толкают государство на то, чтобы создавать более эффективный механизм управления.

Приход нового инвестора означает не только приток капитала, но и формирование экосистемы, способствующей развитию как основной, так и смежных отраслей. Опыт "Филип Моррис" показывает, что эффект от инвестиций целесообразно оценивать шире: он распространяется на несколько уровней участников экономики и включает создание рабочих мест, развитие логистики и дистрибуции, поддержку сферы услуг и торговой инфраструктуры, а также налоговые поступления. В нашу экосистему входят фабрика, обслуживающие компании, дистрибуторы и торговые точки. Совокупный вклад всех этих звеньев позволяет более полно оценить роль инвестиций в развитии экономики.

Любая международная компания, инвестирующая в страну, является драйвером изменений. У нее есть определенные требования, нужды, это тянет за собой видимые перемены.

Бездымные продукты представлены в Казахстане уже почти 10 лет. На начальном этапе эта категория была новой для рынка и требовала дополнительного информирования о ее особенностях и отличиях от традиционных табачных изделий. За это время развивались научная и экспертная дискуссия, а также подходы к регулированию категории. Постепенно инновации стали частью не только потребительского рынка, но и локального производства. Компания также инвестировала в подготовку специалистов и развитие профессиональных компетенций; часть казахстанских сотрудников сегодня применяет накопленный опыт на международных позициях. Наряду с экспортом продукции это может рассматриваться как вклад в развитие человеческого капитала и обмен экспертизой.

Последовательные долгосрочные инвестиции могут служить для потенциальных инвесторов одним из ориентиров при оценке рынка. Компании, рассматривающие выход в Казахстан, нередко обращаются к уже работающему здесь международному бизнесу, чтобы лучше понять практические условия деятельности и накопленный опыт. История развития действующих инвесторов и реализованные ими проекты дополняют общую картину инвестиционной среды страны. В этом смысле опыт "Филип Моррис", как и других крупных компаний, может быть полезным примером для бизнеса, изучающего возможности запуска новых проектов в Казахстане.