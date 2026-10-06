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События

386 фактов дрифта и 11,9 млн нарушений ПДД: что происходит на дорогах Казахстана

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С начала 2026 года в Казахстане пресекли 386 фактов опасного дрифта, 59 нарушителей арестовали. Всего на дорогах выявили 11,9 млн нарушений Правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Такие данные были озвучены сегодня, 6 октября, на заседании коллегии Министерства внутренних дел, где подвели итоги оперативно-служебной деятельности за девять месяцев 2026 года и определили ключевые задачи на предстоящий период.

представители МВД, коллегия, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 13:23

Фото: пресс-служба МВД РК

Так, по данным ведомства, в стране продолжается работа по пресечению ночных гонок, опасного дрифта и шума, нарушающего отдых жителей.

"С начала года пресечено 386 фактов дрифта, сопровождавшихся нарушениями ПДД и общественного порядка. Из них 59 нарушителей арестованы".Пресс-служба МВД РК

В дополнении сказано, что на штрафстоянки помещены 142 автомобиля.

Всего на дорогах пресечено 11,9 млн нарушений ПДД, в том числе более 19 тысяч фактов управления автомобилем в состоянии опьянения и свыше 247 тысяч случаев использования телефона за рулем. Прав управления автотранспортом лишились 2,4 тысячи водителей.

При этом количество ДТП снизилось на 5%, число пострадавших – на 7%, погибших – на 16%.

"Руководителем ведомства поставлены задачи усилить контроль за транспортной дисциплиной и совместно с акиматами повысить безопасность опасных участков".Пресс-служба МВД РК

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 13:23
321 тысячу нарушений выявили в Казахстане по программе "Таза Қазақстан": МВД усиливает меры

Кроме того, на заседании глава МВД отчитался об итогах борьбы с семейным насилием. Подробности – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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