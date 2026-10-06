321 тысячу нарушений выявили в Казахстане по программе "Таза Қазақстан": МВД усиливает меры
Как отметил глава МВД, отдельным направлением остается реализация президентской инициативы "Таза Қазақстан". За девять месяцев пресечено более 321 тыс. нарушений, включая загрязнения общественных мест и нарушения правил благоустройства. По реагированию полиции ликвидировано 1 318 стихийных свалок. Продолжается пресечение незаконного вывоза бытовых и строительных отходов.
"Как подчеркнул глава государства, смысл "Таза Қазақстан" выходит за рамки чистоты улиц – это культура поведения, взаимное уважение и соблюдение закона. Поручаю усилить профилактику и пресечение загрязнения общественных мест, вандализма и порчи имущества", – заявил Ержан Саденов на заседании коллегии МВД РК 6 октября 2026 года.
По его словам, усилены меры по пресечению вандализма, нанесения незаконных надписей и граффити.
С начала года удалено более 12 тыс. граффити, возбуждено порядка 5,8 тыс. административных производств. Совместно с волонтерами проведено около 13 тыс. профилактических мероприятий.
Министр поставил задачи последовательно пресекать такие нарушения и ускорить проработку поправок об усилении ответственности за незаконные надписи на зданиях.
Также глава МВД отчитался об итогах борьбы с семейным насилием и рассказал, что происходит на дорогах Казахстана.
24 сентября 2026 года стало известно, что МВД Казахстана в рамках реализации программы "Таза Қазақстан" усилило работу по пресечению осквернения зданий и незаконного нанесения граффити. Подробнее – по ссылке.