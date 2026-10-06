321 тысячу нарушений выявили в Казахстане по программе "Таза Қазақстан": МВД усиливает меры

В Казахстане усилят профилактику и пресечение загрязнения общественных мест, вандализма и порчи имущества. Такое поручение дал министр внутренних дел Ержан Саденов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава МВД, отдельным направлением остается реализация президентской инициативы "Таза Қазақстан". За девять месяцев пресечено более 321 тыс. нарушений, включая загрязнения общественных мест и нарушения правил благоустройства. По реагированию полиции ликвидировано 1 318 стихийных свалок. Продолжается пресечение незаконного вывоза бытовых и строительных отходов.

"Как подчеркнул глава государства, смысл "Таза Қазақстан" выходит за рамки чистоты улиц – это культура поведения, взаимное уважение и соблюдение закона. Поручаю усилить профилактику и пресечение загрязнения общественных мест, вандализма и порчи имущества", – заявил Ержан Саденов на заседании коллегии МВД РК 6 октября 2026 года.

По его словам, усилены меры по пресечению вандализма, нанесения незаконных надписей и граффити.

С начала года удалено более 12 тыс. граффити, возбуждено порядка 5,8 тыс. административных производств. Совместно с волонтерами проведено около 13 тыс. профилактических мероприятий.

Министр поставил задачи последовательно пресекать такие нарушения и ускорить проработку поправок об усилении ответственности за незаконные надписи на зданиях.

Также глава МВД отчитался об итогах борьбы с семейным насилием и рассказал, что происходит на дорогах Казахстана.

24 сентября 2026 года стало известно, что МВД Казахстана в рамках реализации программы "Таза Қазақстан" усилило работу по пресечению осквернения зданий и незаконного нанесения граффити. Подробнее – по ссылке.