3 кг – детский, 7 кг – взрослый: как алматинцам бесплатно попасть в зоопарк

Фото: Zakon.kz

С 1 октября по 7 ноября 2026 года Алматинский зоопарк проводит традиционную акцию "Желудевая осень". Горожанам предлагают собрать желуди, которые на улицах города становятся мусором, а для питомцев зоопарка – питательным кормом, сообщает Zakon.kz.

Администрация зоопарка перечислила условия : Желающие принять участие в акции могут передать собранные желуди в пункт приема Алматинского зоопарка, расположенный по адресу: ул. Орманова, 64. За 3 кг желудей участнику предоставляется детский билет, за 7 кг желудей – взрослый билет. Полученные билеты действительны до 31 декабря 2026 года. Сдаваемые желуди должны быть пригодны для употребления животными и соответствовать следующим требованиям: чистые, спелые и сухие; естественного цвета, без признаков плесени; без листьев, камней, веток и другого мусора; без иголок, бритвенных лезвий и иных посторонних предметов; не подвергавшиеся обработке ядохимикатами и пестицидами. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы хайуанаттар бағы / Алматинский зоопарк (@almatyzoo) Материал по теме Джутовые мешки, бочки и мячи: алматинцев попросили порадовать животных зоопарка Немного ранее стало известно, как обитатели алматинского зоопарка готовятся к первым холодам.

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