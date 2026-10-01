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Общество

3 кг – детский, 7 кг – взрослый: как алматинцам бесплатно попасть в зоопарк

Алматинский зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 17:33 Фото: Zakon.kz
С 1 октября по 7 ноября 2026 года Алматинский зоопарк проводит традиционную акцию "Желудевая осень". Горожанам предлагают собрать желуди, которые на улицах города становятся мусором, а для питомцев зоопарка – питательным кормом, сообщает Zakon.kz.

Администрация зоопарка перечислила условия:

  1. Желающие принять участие в акции могут передать собранные желуди в пункт приема Алматинского зоопарка, расположенный по адресу: ул. Орманова, 64.
  2. За 3 кг желудей участнику предоставляется детский билет, за 7 кг желудей – взрослый билет. Полученные билеты действительны до 31 декабря 2026 года.
  3. Сдаваемые желуди должны быть пригодны для употребления животными и соответствовать следующим требованиям: чистые, спелые и сухие; естественного цвета, без признаков плесени; без листьев, камней, веток и другого мусора; без иголок, бритвенных лезвий и иных посторонних предметов; не подвергавшиеся обработке ядохимикатами и пестицидами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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