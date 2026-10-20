Метель, заморозки, гололед и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 17 областях Казахстана на 21 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20, ночью временами 25 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер северо-западный, западный, утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ветер западный, северо-западный, на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с, днем на востоке области временами 23-28 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус. В Конаеве ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус. На севере, западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-западный, ночью на северо-востоке области порывы 15 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), на западе, севере, юге, в центре области гололед. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на востоке, в горных районах области сильный снег, низовая метель. Ветер северо-западный, ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юге, в центре области порывы 24-29 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20, временами 25 м/с.

В области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, ночью на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юге, в центре области порывы 24-29 м/с. В Семее ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20, временами 25 м/с.

На севере, юге Акмолинской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), на востоке области осадки (дождь, снег). Ночью на севере, востоке области гололед. Ветер северо-западный, 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный, 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

Ночью на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере области небольшие осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юге области гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются ночью небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный, 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на западе, севере Кызылординской области ожидаются заморозки 3 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью в горных районах области, днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер юго-западный, на юге, востоке, в горных районах области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" озвучили подробный прогноз погоды на 21 и 22 октября 2026 года по трем мегаполисам страны.