#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
События

Переклеивали логотипы и скупали авто на родственников: что стояло за пирамидой Asar Baspana на 25 млрд

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 11:35 Фото: Zakon.kz
В Алматы вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды Asar Baspana. Об этом Zakon.kz стало известно сегодня, 7 октября 2026 года, из заявления Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Согласно данным следствия, участники схемы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли денежные средства около 90 тысяч граждан на общую сумму 25 млрд тенге, обещая ежемесячную доходность до 30%.

Известно, что осужденные вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех, завод бытовой и медицинской техники.

На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana.

Уже с декабря 2024 года на фоне снижения доверия граждан к деятельности пирамиды организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников.

"Согласно приговору суда, Туганбаев Н.М. получил 8 лет лишения свободы. Еще троим организаторам назначено по 7 лет лишения свободы каждому. Тринадцать региональных руководителей получили по 5 лет лишения свободы условно".Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, арестованные активы на общую сумму 5,6 млрд тенге будут направлены на возмещение ущерба потерпевшим. Оставшаяся часть имущества подлежит обращению в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 11:35
Директор автосалона из Астаны хотел красивую жизнь, а получил реальный срок за липовые авто из Китая

18 сентября 2026 года в Карагандинской области был осужден организатор структурного подразделения финансовой пирамиды CVK Каирбаева С.Ш. к двум годам ограничения свободы с конфискацией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Татьяна Савельева
11:53, Сегодня
Татьяна Савельева назначена заместителем министра обороны Казахстана
Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
12:28, 06 февраля 2026
25 млрд тенге и 90 тыс. пострадавших: громкое дело Asar Baspana дошло до суда
Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, сетевой маркетинг
09:16, 20 февраля 2025
Масштабная операция по ликвидации финпирамиды Asar Baspana: изъяты 13 авто и 1,2 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вороговский и Шушеначев в игре за сборную РК
12:05, Сегодня
Узбекистан уже 59-м месте: Казахстан опустился в рейтинге FIFA после ничьей с Фарерами
Мераб Двалишвили
11:50, Сегодня
Двалишвили выбрал фаворита в бою Волкановски и Евлоева
Анна Данилина в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
11:36, Сегодня
Анна Данилина не сумела выйти в третий круг China Open в парном разряде
Бублик бьет по мячу на корте
11:25, Сегодня
Бублик с трудом выполнил задание от организаторов "Мастерса" в Шанхае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: