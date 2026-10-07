Переклеивали логотипы и скупали авто на родственников: что стояло за пирамидой Asar Baspana на 25 млрд
Согласно данным следствия, участники схемы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли денежные средства около 90 тысяч граждан на общую сумму 25 млрд тенге, обещая ежемесячную доходность до 30%.
Известно, что осужденные вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех, завод бытовой и медицинской техники.
На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana.
Уже с декабря 2024 года на фоне снижения доверия граждан к деятельности пирамиды организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников.
"Согласно приговору суда, Туганбаев Н.М. получил 8 лет лишения свободы. Еще троим организаторам назначено по 7 лет лишения свободы каждому. Тринадцать региональных руководителей получили по 5 лет лишения свободы условно".Пресс-служба АФМ РК
Кроме того, арестованные активы на общую сумму 5,6 млрд тенге будут направлены на возмещение ущерба потерпевшим. Оставшаяся часть имущества подлежит обращению в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
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