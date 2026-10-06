Директор автосалона из Астаны хотел красивую жизнь, а получил реальный срок за липовые авто из Китая

В Астане вынесли приговор экс-руководителю автосалона, который целый год наживался на клиентах, мечтавших о машинах из Китая, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы прокуратуры Астаны, предприимчивый казахстанец подписывал с клиентами договора бронирования на приобретение и поставку авто.

Однако полученные от покупателей деньги тратил на личные нужды, а потерпевшим показывал фальшивые банковские чеки о якобы произведенных переводах.

В итоге от действий подсудимого пострадали шесть человек, сумма ущерба составила свыше 128 млн тенге.

Гособвинение полностью доказало вину фигуранта. Суд отправил экс-директора в колонию на 6 лет и 8 месяцев. Гражданские иски о взыскании денег полностью удовлетворены, приговор вступил в законную силу.

Недавно мы рассказывали, что троих казахстанцев, объявленных в международный розыск, вернули из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В чем их подозревают, можно прочитать тут.

