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События

Директор автосалона из Астаны хотел красивую жизнь, а получил реальный срок за липовые авто из Китая

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 11:28 Фото: pexels
В Астане вынесли приговор экс-руководителю автосалона, который целый год наживался на клиентах, мечтавших о машинах из Китая, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы прокуратуры Астаны, предприимчивый казахстанец подписывал с клиентами договора бронирования на приобретение и поставку авто.

Однако полученные от покупателей деньги тратил на личные нужды, а потерпевшим показывал фальшивые банковские чеки о якобы произведенных переводах.

В итоге от действий подсудимого пострадали шесть человек, сумма ущерба составила свыше 128 млн тенге.

Гособвинение полностью доказало вину фигуранта. Суд отправил экс-директора в колонию на 6 лет и 8 месяцев. Гражданские иски о взыскании денег полностью удовлетворены, приговор вступил в законную силу.

Недавно мы рассказывали, что троих казахстанцев, объявленных в международный розыск, вернули из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В чем их подозревают, можно прочитать тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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