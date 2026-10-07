В АНПЗ ответили на информацию о нарушениях экологических требований

В ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (АНПЗ) 7 октября 2026 года прокомментировали распространенную накануне, 6 октября, информацию об итогах внеплановой проверки завода, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Комитета экологического регулирования и контроля, Департамент экологии по Атырауской области провел внеплановую проверку АНПЗ. Основанием стали многочисленные обращения жителей по вопросам качества атмосферного воздуха.

"По результатам проверки выявлен ряд нарушений экологических требований. В частности, не проведены расчеты выбросов и не определены нормативы допустимых выбросов для отдельных технологических печей установок ЭЛОУ-АТ-2 (электрообессоливающей установки с атмосферной трубчаткой № 2) и ЭЛОУ-АВТ-3 (электрообессоливающей установки с атмосферно-вакуумной трубчаткой № 3), а также резервуаров УЗК (установки замедленного коксования)", – говорится в сообщении.

Также установлено, что 25 августа и со 2 по 7 сентября 2026 года в результате аварийных ситуаций на КУПС (комбинированной установке производства серы) и УКК (установке каталитического крекинга) проводились аварийные сбросы газа на факельную установку. Общая масса газа, сожженного в указанные периоды, составила более 100 тонн.

"Также зафиксированы внеплановые простои и ремонтные работы. Проверкой также выявлены нарушения требований к работе автоматизированной системы мониторинга эмиссий и выполнению мероприятий по снижению выбросов от стационарных источников в периоды неблагоприятных метеорологических условий", – сообщили в комитете.

В АНПЗ прокомментировали эту информацию.

"В публикациях утверждается, что по отдельным технологическим печам установок ЭЛОУ-АТ-2, ЭЛОУ-АВТ-3 на предприятии не проведены расчеты выбросов и не определены нормативы допустимых выбросов (НДВ). Данный вывод АНПЗ считает необоснованным и не соответствующим фактическому содержанию расчетов, выполненных в составе проекта НДВ. АНПЗ располагает соответствующими нормативными расчетами выбросов, выполненными в рамках действующего экологического разрешения на воздействие, выданным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. При разработке проекта нормативов допустимых выбросов для технологических печей ЭЛОУ-АТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-3 выполнены расчеты выбросов от сжигания топливного газа, природного газа и печного топлива. Таким образом, нормативы по указанным источникам установлены согласно утвержденным методикам РК", – говорится в информации АНПЗ.

Также отмечено, что завод готов предоставить уполномоченным государственным органам всю необходимую техническую и проектную документацию, подтверждающую наличие соответствующих расчетов и нормативных материалов.

"В части мероприятий при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) ТОО "АНПЗ" при получении соответствующего уведомления о наступлении НМУ выполняет мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в соответствии с утвержденным планом. План предусматривает конкретные меры по снижению выбросов. Согласно расчетам, предусмотренные мероприятия позволяют снизить мощность выбросов с 35 370,1 г/с до 20 664,3 г/с, то есть примерно на 42%", – продолжили на заводе.

Относительно информации о сжигании более 100 тонн газа на предприятии отметили, что направление газа на факельную установку предусмотрено технологическим процессом и применяется, в том числе, при возникновении сбоев в работе технологических установок:

"Факельная система обеспечивает безопасное сжигание газа при таких режимах и является предусмотренным проектом элементом системы промышленной безопасности. При этом необходимо отметить, что со 2 по 7 сентября 2026 года на границе санитарно-защитной зоны уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического контроля превышения по сероводороду не зафиксировано".

При этом предприятие подчеркивает, что не ставит под сомнение необходимость соблюдения экологических требований и конструктивно взаимодействует с государственными органами в рамках проводимых контрольных мероприятий.

"Предприятие считает необходимым дождаться завершения предусмотренных законодательством процедур и соответствующей правовой оценки суда", – добавили в АНПЗ.

Свою позицию по ситуации выразили и экологи. Так, председатель Общественного объединения ОО "Центр эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова заявила, что для объективности выяснения ситуации с загазованностью атмосферного воздуха в Атырау необходимо провести комплексную проверку основных промышленных предприятий, находящихся в черте города, включая северную и южную промзоны.

"Только в этом случае жители города получат достоверную информацию, кто является основным загрязнителем воздушного пространства областного центра и смогут оценить вклад каждого предприятия в совокупный (общий) уровень загрязнения и конкретные объемы выбросов вредных веществ в окружающую среду", – сказала Чернова.