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События

Просили помощи из Астаны: 9-летний ребенок с ботулизмом скончался в Актау

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 17:01 Фото: akorda.kz
В Актау умер 9-летний мальчик, попавший в реанимацию в сентябре 2026 года с пищевым отравлением, сообщает Zakon.kz.

Смерть ребенка Lada.kz подтвердили его родственники. Он скончался 6 октября.

Состояние отца мальчика, который тоже попал в больницу, по словам родственников, стабилизировалось. Еще двое взрослых членов семьи находятся на лечении в областной многопрофильной больнице.

Официальная информация об обстоятельствах смерти ребенка не сообщается.

Семья из Мунайлинского района Мангистауской области почувствовала симптомы отравления после застолья на дне рождения у родственника, которое прошло 17 сентября. Тогда в семье рассказывали, что главным угощением была копченая красная рыба, которую достали из холодильника.

Спустя один-два дня членам семьи стало плохо. Их госпитализировали в областную больницу, где подключили к аппаратам ИВЛ и ввели противоботулиническую сыворотку. Среди заболевших был 9-летний ребенок, которому поставили диагноз "ботулизм" в тяжелой степени. Врачи отмечали, что одним из главных факторов в лечении ботулизма является время, так как позднее обращение за медицинской помощью может быть фатальным для пациента. Родственники ребенка просили местные власти вызвать необходимых профильных специалистов из столицы. Сообщалось, что в Актау санавиацией прибудут реаниматолог, инфекционист и невролог.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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