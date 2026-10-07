Просили помощи из Астаны: 9-летний ребенок с ботулизмом скончался в Актау

В Актау умер 9-летний мальчик, попавший в реанимацию в сентябре 2026 года с пищевым отравлением, сообщает Zakon.kz.

Смерть ребенка Lada.kz подтвердили его родственники. Он скончался 6 октября.

Состояние отца мальчика, который тоже попал в больницу, по словам родственников, стабилизировалось. Еще двое взрослых членов семьи находятся на лечении в областной многопрофильной больнице.

Официальная информация об обстоятельствах смерти ребенка не сообщается.

Семья из Мунайлинского района Мангистауской области почувствовала симптомы отравления после застолья на дне рождения у родственника, которое прошло 17 сентября. Тогда в семье рассказывали, что главным угощением была копченая красная рыба, которую достали из холодильника.

Спустя один-два дня членам семьи стало плохо. Их госпитализировали в областную больницу, где подключили к аппаратам ИВЛ и ввели противоботулиническую сыворотку. Среди заболевших был 9-летний ребенок, которому поставили диагноз "ботулизм" в тяжелой степени. Врачи отмечали, что одним из главных факторов в лечении ботулизма является время, так как позднее обращение за медицинской помощью может быть фатальным для пациента. Родственники ребенка просили местные власти вызвать необходимых профильных специалистов из столицы. Сообщалось, что в Актау санавиацией прибудут реаниматолог, инфекционист и невролог.