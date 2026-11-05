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Ерлан Карин: Сохраняется устойчивая тенденция снижения числа ходатайств о выходе из гражданства

Ерлан Карин: Сохраняется устойчивая тенденция снижения числа ходатайств о выходе из гражданства, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 19:41 Фото: Акорда
Под председательством вице-президента Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства. По итогам заседания главе государства будет внесено предложение о приеме в гражданство Казахстана 255 человек, сообщает Zakon.kz.

Комиссия также будет рекомендовать удовлетворить ходатайства 43 человек о выходе из казахстанского гражданства.

По словам вице-президента, тенденция сокращения числа лиц, желающих выйти из гражданства Казахстана, сохраняется на протяжении последних лет.

Так, за последние восемь лет количество ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось почти в 40 раз, что, в свою очередь, является свидетельством высокого уровня социального оптимизма в нашей стране.

"Как отмечал президент Касым-Жомарт Токаев, сила нашего паспорта укрепляется год от года, что говорит о растущей привлекательности нашей страны. По данным различных индексов, казахстанский бирюзовый паспорт является самым сильным в регионе, и наши граждане могут посещать без визы около 80 стран мира", – сказал Ерлан Карин.

Кроме того, институт казахстанского гражданства становится все более привлекательным для видных зарубежных представителей IT-сферы, бизнеса, инвесторов, научных и культурных деятелей.

"Рост престижа гражданства нашей страны является результатом реализации президентских реформ в социально-экономической и общественно-политической сферах, а также следствием проводимой главой государства политики международного сотрудничества", – подчеркнул вице-президент.

Ранее были опубликованы новые данные о численности населения Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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