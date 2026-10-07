Вода возвращается в Арал, но Каспий вызывает тревогу: что предпринимает Казахстан

Правительство Казахстана усилило работу по восстановлению Арала и сохранению Каспия. Об этом сегодня, 7 октября 2026 года, подробнее рассказали в пресс-службе, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, в рамках исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", правительство реализует комплекс мер по восстановлению Северного Арала и сохранению водных ресурсов Каспийского моря. В частности, президент поручил продолжить работу по восстановлению Арала, а также разработать совместно со странами-партнерами межгосударственную программу по сохранению Каспия .

Основные меры направлены на разработку и внедрение решений по повышению уровня воды в водоемах, сохранение и восстановление биоразнообразия. Параллельно проводятся научные исследования флоры и фауны Каспийского моря и реализуются мероприятия по борьбе с опустыниванием высохшего дна Аральского моря.

Объем воды в Северном Арале вырос до 23,4 млрд куб. м

Объем воды в Северном Арале продолжает увеличиваться и на сегодня достиг 23,4 млрд куб. м. Для сравнения: в 2022 году он составлял 18,9 млрд куб. м, в 2023 году – 21 млрд куб. м, в 2024 году – 22 млрд куб. м, по итогам прошлого года – 23,4 млрд куб. м. С начала текущего года в море направлено порядка 1,5 млрд куб. м воды.

Такая динамика стала результатом системной работы, которую Казахстан ведет более 20 лет. За это время площадь Северного Арала увеличилась на 36%, объем воды – почти вдвое, а уровень минерализации снизился в два раза. Это способствовало восстановлению живых организмов и экосистемы водоема.

Для поддержания достигнутых показателей Министерство водных ресурсов и ирригации ежегодно обеспечивает пропуск по руслу Сырдарьи не менее 2 млрд куб. м воды.

Следующий этап восстановления Северного Арала правительство разработало совместно со Всемирным банком. Он предусматривает реконструкцию Көкаральской плотины и повышение уровня воды до 44 метров по Балтийской системе. В течение 5-6 лет площадь водоема планируется увеличить до 3,9 тыс. кв. км, а объем воды – до 34 млрд куб. м.

Одновременно в Арало-Сырдарьинском бассейне Туркестанской и Кызылординской областей планируется реализовать более 160 проектов по модернизации и автоматизации ирригационных систем. Это позволит эффективнее использовать водные ресурсы и направлять сэкономленные объемы воды в Северный Арал.

Площадь лесомелиоративных работ на осушенном дне Арала достигла 1,1 млн га

Помимо мер по повышению уровня воды в Северном Арале, правительством продолжаются лесомелиоративные работы на осушенном дне моря. По поручению главы государства площадь создаваемых здесь саксауловых насаждений должна быть доведена до 1-1,5 млн га.

На сегодня на дне Аральского моря высеяно 3,4 тыс. тонн семян саксаула и галофитных растений, высажено 56,2 млн сеянцев саксаула. Общая площадь лесомелиоративных работ достигла 1,1 млн га.

Для научного сопровождения работ в регионе создан филиал Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации. Одновременно формируется собственная база для выращивания посадочного материала: завершено строительство лесного питомника площадью 33 га мощностью 3 млн сеянцев в год.

Кроме того, ведется создание лесного питомника непосредственно на осушенном дне Аральского моря. Выращивание сеянцев в местных аридных условиях позволит повысить их адаптацию, приживаемость и качество создаваемых лесных насаждений.

Казахстан усиливает научное и межгосударственное сотрудничество по сохранению Каспия

Каспийское море, расположенное на стыке Европы и Азии, является крупнейшим в мире закрытым водоемом. Его площадь составляет около 390 тыс. кв. км, объем воды – порядка 76 тыс. куб. км, протяженность береговой линии – 6,5 тыс. км.

В Каспий впадают 130 рек, обеспечивающих среднегодовой приток около 290 куб. км воды. Основной объем приходится на Волгу – порядка 80%, Урал – 3,5%. В числе других крупных рек – Кура, Сулак и Самур.

По Жайық-Каспийскому бассейну в 2025 году из реки Жайық в Каспийское море поступило 6 куб. км воды, из Қиғаш – 4,9 куб. км. В 2026 году совокупный приток из этих двух рек составил около 7,3 куб. км.

Казахстан последовательно продвигает совместные подходы к его сохранению. В 2025 году на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания Центра изучения водных проблем ШОС.

В развитие этой работы Казахстан ведет подготовку межгосударственной программы по сохранению Каспийского моря и создание профильного научно-исследовательского института. Также ведется подготовка межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря с участием прибрежных государств.

Практические меры по развитию международного взаимодействия обсуждены в Актау в рамках Диалога высокого уровня по Каспийскому морю с участием представителей государственных органов, дипломатического корпуса, системы ООН, международных партнеров, научного сообщества и экспертов. Основное внимание уделено снижению уровня моря, сохранению биоразнообразия, борьбе с загрязнением и морским мусором, совершенствованию мониторинга и обмена данными, а также привлечению международного финансирования.

В рамках Диалога запущен проект "Повышение устойчивости в условиях снижения уровня Каспийского моря", реализуемый при поддержке правительства Японии. Проект предусматривает применение научных данных и цифровых инструментов для оценки и минимизации последствий обмеления Каспия.

Совместно с ПРООН и международными партнерами также формируется комплекс проектов по управлению морскими и прибрежными ресурсами, развитию циркулярной экономики, совершенствованию системы обращения с отходами и сокращению пластикового загрязнения. Отдельное направление работы связано с сохранением биоразнообразия Каспия, в том числе каспийского тюленя и мест его обитания.

По вопросам трансграничных вод Казахстан завершил формирование правовой базы со всеми сопредельными государствами. Созданы и действуют двусторонние комиссии, обеспечивающие устойчивое взаимодействие и координацию в сфере совместного использования водных ресурсов.

Так, в прошлом году по итогам десятилетних переговоров подписано соглашение с Узбекистаном о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов.

Благодаря выстроенной водной дипломатии и согласованным режимам работы водохранилищ на Сырдарье в последние годы удалось обеспечить стабильный приток воды в Северное Аральское море, в том числе в маловодные периоды.

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5 октября 2026 года в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана рассказали, что на высохшем дне Аральского моря продолжаются масштабные лесомелиоративные работы. Подробнее – по ссылке.