Неделю придется объезжать: в Алматы перекроют дорогу из-за аварии на ЛЭП

В южной столице с 8 по 15 октября 2026 года временно ограничат движение автотранспорта на участке улицы в Бостандыкском районе. Причиной стали аварийно-восстановительные работы на подземном кабеле линии электропередачи, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АО "Алатау Жарык Компаниясы", работы будут проводиться по адресу: улица Центральная, 36, непосредственно под проезжей частью.

В связи с этим движение ограничат на участке от ул. К. Салыкова до ул. Жангир хана.

Как пояснили в организации, вскрывать дорогу пришлось из-за срочного ремонта.

"Необходимость проведения работ обусловлена повреждением кабельного участка ЛЭП-220 кВ №2363", – пояснили в "Алатау Жарық Компаниясы".

Эта линия входит в кольцевую сеть электроснабжения 220 кВ вокруг Алматы на участке между подстанциями "Ерменсай" и "Бесагаш".

Повреждение одной из линий привело к размыканию кольца и перераспределению нагрузки между оставшимися элементами энергосистемы. Сейчас сеть работает по вынужденной разомкнутой схеме.

Как отметили в крупной энергопередающей компании Казахстана, чтобы вернуть энергосистему к штатному режиму и не допустить развития технологического нарушения, поврежденный участок необходимо восстановить в кратчайшие сроки. И, так как кабель проходит под проезжей частью, специалисты не могут получить к нему доступ без проведения земляных работ.

"Поскольку поврежденный кабельный участок расположен под проезжей частью, для проведения ремонтных работ требуется вскрытие дорожного покрытия и бетонного лотка. Раскопка позволит специалистам получить доступ к кабелю, точно определить место и характер повреждения, выполнить ремонт кабеля или кабельной муфты и провести необходимые испытания перед включением линии в работу". АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Также в организации пояснили, что аварийно-восстановительные работы планируется проводить круглосуточно.

В АО "Алатау Жарық Компаниясы" добавили, что принимают меры для максимально быстрого завершения ремонта и сокращения периода ограничения движения. А после окончания работ дорожное покрытие восстановят в полном объеме.

Схема проведения временных аварийно-ремонтных работ:

Фото: АО "Алатау Жарык Компаниясы"

В компании обратились к жителям и гостям Алматы с просьбой заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к вынужденным мерам, необходимым для восстановления надежной схемы электроснабжения города и Алматинской агломерации.

Ранее стало известно, что в Алматы из-за дождей и строительства LRT рухнул асфальт.