Медведи разгуливали по городу на востоке Казахстана

Жители Риддера Восточного Казахстана заметили двух медведей прямо в городе, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы сняли на видео медведицу с медвежонком в ночь на 8 октября 2026 года. Автор ролика рассказал, что они бродили у соседей на участке частного дома. Навстречу им вышла собака и медведи ушли. Они перелезли через забор и далее уже их видели возле магазина "Крестьянский Дом", пишет Noks.kz.

В городских чатах с утра появились и другие сообщения. Мужчина сообщал, что в 4 утра видел двух медведей на улице Семипалатинской. Этот район города находится недалеко от центра города.

Заметили медведей и на других улицах Риддера. Жители в очередной раз забили тревогу и требуют, чтобы в отношении медведей приняли меры.

Специалисты отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО сообщили, что уже приехали в Риддер и приступили к работе. Инспекторы будут отслеживать передвижение медведей, чтобы отпугнуть их и заставить покинуть город.

"В Риддере погода портится, скоро пойдет снег. После того, как первый снег пройдет, медведи подойдут поближе к берлогам, начнут их готовить. Недели две нужно подождать и звери уйдут в горы. И буквально через месяц-полтора они лягут спать", – сказал начальник Отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства Ермек Багланулы.

Жители Восточно-Казахстанской области ранее стали свидетелями "грабительского" набега медведя на пасеку. А в области Жетысу в горах города Текели мужчина "лицом к лицу" столкнулся с медведем.

