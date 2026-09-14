Мужчина нос к носу столкнулся с медведем в горах Текели

В области Жетысу в горах города Текели мужчина "лицом к лицу" столкнулся с медведем, сообщает Zakon.kz.

Видео с неожиданной и пугающей встречей в Instagram опубликовал пользователь Владислав.

"Обычный вечер в горах Текели чуть не закончился трагедией: пошел забрать коров, а уперся в настоящего медведя, буквально в нескольких метрах. Сердце в пятках, колокольчики в руках и реальный шок", – подписал он видео.

На кадрах в непосредственной близости на автора видео смотрит медведь. Мужчина сначала тихо сказал: "Вот он, медведь", а потом закричал: "А ну пошла отсюда!".

В комментариях Владислав дополнил:

"Медведь посмотрел на меня, я на него... В итоге оба решили, что пока не голодны. ​А вы бы что сделали на моем месте: бежали, замерли или закричали?"

В Казахстане довольно часто в последнее время появляются сообщения о встречах медведей. Фотограф из Риддера, например, только за один день в районе Ивановского хребта насчитал 11 особей. А в июле медведь напал на 58-летнего жителя Риддера. Позже он рассказал, что помогло выжить в этой схватке.

