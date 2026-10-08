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События

Социальная поддержка должна идти тем, кто действительно в ней нуждается, – политолог

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 16:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 2027 года Казахстан переходит к более адресному подходу при предоставлении отдельных мер соцподдержки. По мнению политолога Расула Коспанова, предстоящие изменения стоит рассматривать не как сокращение социальных обязательств, а как попытку устранить перекосы, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам политолога, в 2025 году Казахстан направил на выплаты пенсий и различных социальных пособий порядка 5,9 трлн тенге, или 3,7% ВВП.

"Например, в России – 1,6%, а в Китае, Узбекистане и Кыргызстане социальная помощь не составляет и 1% ВВП. Сумма, безусловно, значительная, но за ней скрываются перекосы. Исторически сложилось так, что в Казахстане ряд пособий относится к социальному статусу, независимо от материального положения семьи. В результате одиночную поддержку могут получать как граждане из списка Forbes, так и казахстанцы в тяжелой жизненной ситуации", – пишет эксперт.

Он задается вопросом: откуда такая уравниловка? И отмечает, что в 2027 году правительство пытается сделать систему социальной помощи более адресной за счет деления на категории. Так, семьи из категории "А" и "В", относящиеся к наиболее экономически благополучным, лишатся ряда льгот.

"Я вижу в инфополе опасения по поводу происходящих изменений. Важно понимать, что речь идет не об отмене социальной поддержки, а о пересмотре порядка ее распределения. Не исключаю, что на первом этапе обкатки могут возникнуть ошибки. Поэтому важны объективная оценка финансового положения семей и своевременное устранение неточностей", – подытожил Расул Коспанов.

Напомним, ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане выстроена многоуровневая и адресная система социальной помощи, однако предоставляться она должна действительно нуждающимся людям.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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