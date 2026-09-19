Государство должно предоставлять помощь действительно нуждающимся в ней гражданам – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости обеспечить адресность социальной поддержки в Казахстане, чтобы помощь и льготы в первую очередь получали граждане, которые действительно в них нуждаются, сообщает Zakon.kz.

"Так же, как не верят в бесплатное горячее питание для всех учеников с 1 по 4 классы. Независимо от того, из социально уязвимых семей или из состоятельных семей дети, все они с 1 по 4 классы получают горячее питание. Вы это знаете.

Причем по требованиям и нормативам эти завтраки и обеды должны покрывать 40% калорий, которые ребенок должен получать в течение одного дня. Назовите мне такую страну.

Причем мы полностью исключили из меню все вредные продукты (колбасы, фастфуд, газированные напитки), уменьшили количество потребляемого сахара, соли и так далее. Такого даже при "развитом социализме" не было.

Ушедший состав Парламента посчитал необходимым принять законодательную поправку о предоставлении (естественно, без оплаты стоимости) слуховых аппаратов для слабослышащих детей. Эти аппараты производятся за рубежом, поэтому Правительству предстоит в срочном порядке наладить их производство на территории нашей страны.

В целом, Правительству совместно с Курултаем и всей активной общественностью нужно провести работу по обеспечению целевого предоставления социальной помощи и льгот.

Проще говоря, государство должно, обязано предоставлять помощь действительно нуждающимся в ней гражданам. Это будет в высшей степени справедливо.

Надеюсь, и одноименная партия тоже подключится к этой работе", – сказал президент.

Он отметил, что строительство Справедливого, Безопасного, Передового и Чистого Казахстана – священный долг каждого из нас.

"Мы все должны неустанно трудиться в этом направлении. Иных путей к процветанию нашей священной Родины нет. Все мы должны проявлять справедливость, добросовестность, ответственность.

Иногда необдуманные слова могут нанести гораздо больший ущерб, чем определенные действия. Ни в коем случае нельзя забывать об этом.

Никогда не забывайте об интересах нашей страны, заботьтесь о благополучии Казахстана. У нас нет другой Родины.

Если в нашей стране будет стабильность, то и в каждом доме, каждой семье будут царить гармония и достаток.

Сильный и могущественный Казахстан нужен, прежде всего, нам самим".

Также президент выразил поддержку волонтерам:

"Вы все молодые. Правильно делаете, что занимаетесь волонтерской деятельностью. Я всегда поддерживал волонтеров, в том числе когда работал в ООН.

В 2020 году мы провели Год волонтера, затем, выступая в ООН, я предложил учредить Международный год добровольцев. И эта инициатива была поддержана практически всеми государствами.

Более того, мы стали одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство на высшем юридическом уровне – в Конституции. Поздравляю всех людей доброй воли и в нашей стране, и за рубежом!

Мною также в ООН на основе нашей общенациональной кампании "Таза Қазақстан" было предложено учредить Международный день озеленения планеты. И эту инициативу поддержали практически все члены Генеральной Ассамблеи ООН.

Все это говорит о том, что Казахстан шагает в ногу с прогрессивными тенденциями, проявляет ответственность за мирную жизнь на Земле и сообразно своим возможностям вносит вклад в это благородное дело.

Будущее нашей страны – в руках таких образованных, активных, прогрессивных и целеустремленных молодых людей, как вы! Пусть ваш путь будет светлым! Желаю вам благополучия и успехов!" – заключил президент.

Ранее Токаев отметил, что системная политика в рамках общенационального проекта "Таза Қазақстан" приносит свои ощутимые плоды.