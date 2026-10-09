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События

"Заманили, избили, забрали авто": банда вымогателей отправилась за решетку в Астане

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, решение суда, судебный процесс, зачитывание приговора, правосудие, закон, законы, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 12:56 Фото: unsplash
Три жителя Астаны получили сроки за похищение людей и вымогательства. Подробности случившегося озвучили в пресс-службе столичной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Известно, что казахстанцы для своих целей использовали фиктивные аккаунты девушек в мессенджере Telegram. Таким образом они заманивали мужчин на встречи, после чего насильно увозили их за пределы города, избивали и угрожали распространением компрометирующих видеозаписей.

Всего, как уточнили в прокуратуре, злоумышленники путем вымогательства завладели 2,2 млн тенге от трех пострадавших.

"Одного потерпевшего заставили оформить микрокредит, у другого завладели автомобилем".Пресс-служба прокуратуры Астаны

В итоге гособвинитель в суде полностью доказал вину подсудимых.

"Приговором суда трое подсудимых за похищение людей и вымогательство осуждены к лишению свободы сроком от 7 до 8 лет. Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Приговор вступил в законную силу.

В заключительной части в прокуратуре в очередной раз призвали казахстанцев проявлять осторожность при знакомствах в социальных сетях и мессенджерах и напомнили, что за похищение человека и вымогательство, совершенные при отягчающих обстоятельствах, предусмотрена уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, что в Шымкенте накрыли онлайн-казино Bingo-37 и Lotoboom. На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн тенге, в том числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton,а также два земельных участка. Все имущество конфисковали в доход государства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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