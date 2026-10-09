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События

PlayStation, Wi-Fi и смартфоны: "роскошную жизнь" устроили для осужденных в казахстанской колонии

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 18:35 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области прокуроры провели масштабные проверки в учреждениях уголовно-исполнительной системы, проверяя соблюдение режима и выявляя каналы проноса "запрещенки". Об этом 9 октября 2026 года рассказали в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

По их данным, в одном из помещений учреждения прокуроры обнаружили и изъяли целый арсенал гаджетов и электроники.

Среди изъятого – 15 смартфонов, шесть Wi-Fi-роутеров, беспроводные и проводные наушники, USB-кабели, флеш-карты и даже игровая приставка Sony PlayStation, а также другие запрещенные для осужденных предметы.

По данному факту прокуратура области уже зарегистрировала досудебное расследование по ст. 371 УК РК ("Халатность").

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства поступления запрещенных предметов на режимный объект, каналы их проноса и лица, причастные к этому. В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения в интересах досудебного расследования разглашению не подлежат", – говорится в сообщении.

Ранее в Павлодарской области прокуроры раскрыли масштабные приписки в уголовно-исполнительной системе: показатели трудоустройства осужденных в одной из колоний были искусственно завышены в два с половиной раза.

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Канат Болысбек
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