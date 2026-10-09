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События

Трагедия на Каспии: семьям погибших военных оказали финансовую помощь

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 20:14 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Мангистауской области завершили распределение финансовой помощи семьям погибших и пострадавшим военнослужащим. Об этом 9 октября 2026 года рассказали в пресс-службе акимата региона, сообщает Zakon.kz.

По словам председателя общественного совета региона и члена Қазақстан Халық Кеңесі Бекмурата Жусупова, фонд "Ұлттық рух" создали для аккумулирования средств, поступивших от крупных предприятий, предпринимателей и меценатов страны.

Распределением финансовой помощи занималась специальная комиссия, сформированная для обеспечения справедливого распределения средств и их целевого использования.

"В ее состав вошли представители правоохранительных органов, общественности, депутаты Курултая, члены Қазақстан Халық Кеңесі, представители общественных советов и маслихатов. По итогам работы Комиссии все поступившие в фонд средства справедливо и равномерно распределены между семьями погибших военнослужащих в соответствии с принятыми Комиссией решениями и в установленном законодательством порядке", – отметил Бекмурат Жусупов.

Кроме того, отдельные выплаты предусмотрены и для военнослужащих, выживших в результате происшествия. Размер оказанной им материальной помощи определен в соответствии с решениями Комиссии.

Все решения по учету и распределению средств принимались исключительно в рамках работы Комиссии, с обязательным протокольным оформлением и соблюдением установленных юридических процедур, также с участием родителей погибших солдат.

"Таким образом, Комиссией обеспечен строгий контроль на всех этапах – от поступления средств на счет фонда до их перечисления получателям. При этом по просьбе родных и близких военнослужащих, а также в целях обеспечения их безопасности и конфиденциальности информация о конкретных суммах выплат и персональных данных получателей разглашаться не будет", – добавил Жусупов.

Работа Комиссии завершена. Все поступившие средства распределены в установленном порядке, а соответствующие решения оформлены документально.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

25 сентября в Министерстве внутренних дел сообщили, что после трагедии по подозрению в совершении уголовных правонарушений, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, задержаны ответственные должностные лица высшего и старшего командного состава Вооруженных сил: начальник штаба – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК, два командира воинских частей, командиры роты морской пехоты и катера.

26 сентября 2026 года президент подписал распоряжение "О Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан". 5 октября состоялось совещание комиссии, на котором озвучили, что трагические события в Мангистауской области выявили накопившиеся системные проблемы в Вооруженных силах.

Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства. По итогам первого этапа проверки органами уголовного преследования возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений Министерства обороны.

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Канат Болысбек
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