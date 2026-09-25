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Происшествия

Сотни казахстанских осужденных "трудоустроили" ради красивой отчетности

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 01:27 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области прокуроры раскрыли масштабные приписки в уголовно-исполнительной системе: показатели трудоустройства осужденных в одной из колоний были искусственно завышены в два с половиной раза, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе надзорного органа. По документам в колонии числился 494 фактически работающих человека из 855 трудоспособных осужденных.

Однако прокурорская проверка пенсионных отчислений и социальных выплат показала совершенно иную картину: реальные трудовые договоры имели лишь 205 человек.

"Таким образом, 289 человек фактически не были трудоустроены, а показатель трудовой занятости оказался завышен в 2,5 раза. Установлено, что фиктивное трудоустройство указанных осужденных было оформлено приказом филиала "Еңбек-Павлодар", – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что причиной приписок стала ненадлежащая организация работы по трудоустройству спецконтингента со стороны администрации и ответственных служб.

По результатам рассмотрения прокурорского представления все виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что сотрудник колонии за 50 тысяч тенге "оберегал" заключенного.

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Канат Болысбек
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