Сотни казахстанских осужденных "трудоустроили" ради красивой отчетности

В Павлодарской области прокуроры раскрыли масштабные приписки в уголовно-исполнительной системе: показатели трудоустройства осужденных в одной из колоний были искусственно завышены в два с половиной раза, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе надзорного органа. По документам в колонии числился 494 фактически работающих человека из 855 трудоспособных осужденных.

Однако прокурорская проверка пенсионных отчислений и социальных выплат показала совершенно иную картину: реальные трудовые договоры имели лишь 205 человек.

"Таким образом, 289 человек фактически не были трудоустроены, а показатель трудовой занятости оказался завышен в 2,5 раза. Установлено, что фиктивное трудоустройство указанных осужденных было оформлено приказом филиала "Еңбек-Павлодар", – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что причиной приписок стала ненадлежащая организация работы по трудоустройству спецконтингента со стороны администрации и ответственных служб.

По результатам рассмотрения прокурорского представления все виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что сотрудник колонии за 50 тысяч тенге "оберегал" заключенного.