Международный розыск и киберугрозы: о чем говорили представители Интерпола в Астане

В Астане состоялось совещание руководителей Национальных центральных бюро Интерпола стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

В совещании приняли участие делегации восьми государств – Казахстана, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители Генерального секретариата Интерпола.

Участники рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью, международного розыска, противодействия киберугрозам и финансовым правонарушениям. Отдельное внимание уделили оперативному обмену информацией и эффективному применению информационных ресурсов и баз данных Интерпола.

Казахстанская сторона поделилась опытом использования международных механизмов полицейского сотрудничества. Кроме того, представители стран обсудили Региональный план действий по Центральной Азии, предусматривающий дальнейшее развитие координации и объединение усилий правоохранительных органов в противодействии транснациональным угрозам.

Проведение встречи в Астане подтверждает заинтересованность Казахстана в укреплении международного партнерства и развитии взаимодействия правоохранительных структур региона.

Ранее сообщалось, что сотрудники Департамента АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры вернули из Турции руководительницу структурного подразделения Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года.