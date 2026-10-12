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Количество особо тяжких преступлений против детей снизилось на 45% – Ерлан Карин провел совещание

Количество особо тяжких преступлений против детей снизилось на 45% – Ерлан Карин провел совещание, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 20:16 Фото: primeminister.kz
Вице-президент Казахстана Ерлан Карин провел совещание по реализации президентских инициатив в сфере обеспечения прав и интересов детей, сообщает Zakon.kz.

На совещании были заслушаны доклады Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан – заместителя председателя Курултая Динары Закиевой, первого заместителя генерального прокурора Жандоса Умиралиева, министра просвещения Жулдыз Сулейменовой, министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, министра здравоохранения Акмарал Альназаровой.

В первую очередь на совещании обсудили вопросы эффективной реализации принятой по поручению президента Касым-Жомарта Токаева единой Концепции "Қазақстан балалары" на 2026-2030 годы.

Вице-президент подчеркнул, что создание широких возможностей для полноценного развития детей – одна из главных целей курса, проводимого президентом страны.

"По инициативе главы государства реализуется целый комплекс мер в области защиты прав детей, обеспечения их безопасности, повышения качества образования, охраны здоровья, социальной поддержки и воспитания подрастающего поколения в духе конституционных ценностей", – отметил Ерлан Карин.

Вице-президент напомнил, что за три года по президентской программе "Национальный фонд – детям" более 7 млн детей начислили свыше 2,5 млрд долларов. Также в результате реализации инициатив президента за последние семь лет в стране построено 1 342 школы на более чем 1 млн ученических мест.

Только за последние три года по инициативе главы государства было принято 11 законов, направленных на обеспечение прав и интересов детей. Одним из ключевых является принятый в 2024 году Закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, в соответствии с которым введены меры превенции, ужесточено наказание за все виды насилия, введена ответственность за буллинг.

В результате принятия данных законодательных мер отмечается снижение количества уголовных преступлений в отношении несовершеннолетних. Так, по сравнению с 2024 годом количество особо тяжких преступлений в отношении детей снизилось на 45%, число преступлений против половой неприкосновенности – на 10%. Также на 10% отмечается снижение преступлений, совершенных самими несовершеннолетними.

На региональном уровне работают представительства Уполномоченного по правам ребенка, созданы управления по защите прав детей, увеличивается штат органов опеки. В городах и районах открыто 160 Центров поддержки семей.

Благодаря размещению с 2024 года в школах страны QR-кода службы государственного контакт-центра "111", детские психологи приняли свыше 186 тыс. сообщений и 6 700 звонков. В 9 тыс. случаев оказана квалифицированная помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а в 73 случаях был предотвращен суицид.

Отдельный блок был посвящен вопросам инклюзивной политики. В настоящее время по поручению главы государства депутатами Курултая разрабатывается законопроект, регулирующий комплексную поддержку детей с ограниченными возможностями.

"Принципиально важно, чтобы законодательные нормы носили не декларативный характер, а предусматривали конкретные механизмы, обеспечивающие улучшение системы поддержки детей, защиту их прав и законных интересов, а также определяли четкое взаимодействие между уполномоченными госорганами", – отметил Ерлан Карин.

Наряду с этим вице-президент обратил внимание на необходимость проработки законодательных норм, направленных на предупреждение и недопущение стигматизации лиц с ограниченными возможностями.

В заключение Ерлан Карин подчеркнул, что обеспечение прав и интересов детей будет находиться под особым контролем как приоритетное направление внутриполитической работы. В этой связи ход реализации соответствующих президентских инициатив будет рассматриваться на республиканских совещаниях предметно, системно и регулярно – не реже одного раза в два месяца. Кроме того, вице-президент поручил организовать на региональном уровне ежемесячный контроль исполнения поставленных главой государства задач в сфере защиты прав детей.

Ранее сообщалось, что в Астане мужчина гнался за школьницей после занятий.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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