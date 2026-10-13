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События

Опубликованы кадры удивительной встречи в Баянауле

Баянаул, нацпарк, архары, видео, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 09:03 Фото: Instagram/qazaqormany и bayangnpp
Сегодня, 13 октября 2026 года, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана поделились видео с архарами, снятым в Баянаульском государственном национальном природном парке, сообщает Zakon.kz.

Специалисты под роликом отметили, что природа Баянаула вновь подарила удивительную встречу.

"Во время очередного обследования территории специалисты Баянаульского государственного национального природного парка совместно с сотрудниками "Казавиалесоохраны" встретили группу архаров. Архары, свободно передвигающиеся среди скалистых ландшафтов и просторов Баянаула, стали еще одним ярким напоминанием о богатстве и красоте местной природы", – рассказали в комитете во вторник.

По словам специалистов, такие встречи – это не просто впечатляющие кадры, это важное свидетельство того, что животный мир национального парка сохраняется, а природная среда продолжает оставаться благоприятной для обитания диких животных.

"Архар – один из самых величественных символов дикой природы казахстанских степей и гор. Увидеть его в естественной среде – всегда особенный момент. Свободно пасущиеся архары среди просторов Баянаула – это живая картина природы, в которой чувствуется сила, гармония и подлинная красота дикой среды", – заявили в комитете.

Каждая такая встреча, как отметили специалисты, еще раз подчеркивает, насколько важны постоянные наблюдения и природоохранная работа.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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