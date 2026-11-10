#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+18°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+18°
$
448.98
502.45
5.45
События

В Катон-Карагае найден свой "Шелковый путь" – видео

ВКО, Катон-Карагай, нацпарк, видео, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 08:56 Фото: Instagram/qazaqormany и minecology_kz
Сегодня, 10 ноября 2026 года, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана поделились милым видео из Катон-Карагайского государственного национального природного парка, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram комитета.

"Кажется, в Катон-Карагае есть свой "Шелковый путь"… Сначала прошли козероги с малышами. Следом появились другие горные козлы. А затем в кадр заглянула алтайская пищуха. Похоже, всем по пути! Эти моменты запечатлела фотоловушка, установленная в одной точке Катон-Карагайского национального парка. Горы большие, но удобная тропа, кажется, у всех одна", – говорится под публикацией.

А у казахстанцев специалисты поинтересовались, как бы они назвали эту тропу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 08:56
Редкий хищник с размахом крыльев более двух метров попал на видео в Казахстане

9 ноября 2026 года мы писали о маленьких горных козлах, которые устроили поединок в Алматинском заповеднике. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Редкий и таинственный обитатель Катон-Карагайского нацпарка попал в фотоловушку
16:19, 28 января 2025
Редкий и таинственный обитатель Катон-Карагайского нацпарка попал в фотоловушку
Архары, природный парк, Баянаул
09:03, 13 октября 2026
Опубликованы кадры удивительной встречи в Баянауле
Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах
13:03, 07 октября 2026
10 новых видов растений обнаружили в Каратауском заповеднике: четыре из них – эндемики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бахрам Муртазалиев
10:33, Сегодня
Звёздный россиянин Муртазалиев побьётся против венесуэльского нокаутёра на разогреве Бивола
&quot;Будут меньше рисковать&quot;: Виорел Фрунзе назвал план на игру Казахстана против Молдовы
10:19, Сегодня
"Будут меньше рисковать": Виорел Фрунзе назвал план на игру Казахстана против Молдовы
Марио Зауэр высказался о предстоящем матче против сборной Казахстана
09:55, Сегодня
Марио Зауэр высказался о предстоящем матче против сборной Казахстана
Элина Свитолина на фото перед Итоговым турниром WTA
09:35, Сегодня
Свитолина не пожала руку Андреевой после поражения на Итоговом турнире WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: