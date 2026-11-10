В Катон-Карагае найден свой "Шелковый путь" – видео
Фото: Instagram/qazaqormany и minecology_kz
Сегодня, 10 ноября 2026 года, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана поделились милым видео из Катон-Карагайского государственного национального природного парка, сообщает Zakon.kz.
Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram комитета.
"Кажется, в Катон-Карагае есть свой "Шелковый путь"… Сначала прошли козероги с малышами. Следом появились другие горные козлы. А затем в кадр заглянула алтайская пищуха. Похоже, всем по пути! Эти моменты запечатлела фотоловушка, установленная в одной точке Катон-Карагайского национального парка. Горы большие, но удобная тропа, кажется, у всех одна", – говорится под публикацией.
А у казахстанцев специалисты поинтересовались, как бы они назвали эту тропу.
9 ноября 2026 года мы писали о маленьких горных козлах, которые устроили поединок в Алматинском заповеднике. Подробнее об этом – здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript