В Катон-Карагае найден свой "Шелковый путь" – видео

Сегодня, 10 ноября 2026 года, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана поделились милым видео из Катон-Карагайского государственного национального природного парка, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram комитета.

"Кажется, в Катон-Карагае есть свой "Шелковый путь"… Сначала прошли козероги с малышами. Следом появились другие горные козлы. А затем в кадр заглянула алтайская пищуха. Похоже, всем по пути! Эти моменты запечатлела фотоловушка, установленная в одной точке Катон-Карагайского национального парка. Горы большие, но удобная тропа, кажется, у всех одна", – говорится под публикацией.

А у казахстанцев специалисты поинтересовались, как бы они назвали эту тропу.

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