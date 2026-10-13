Опасную болезнь заподозрили у казахстанской школьницы – что произошло
Как пишет 13 октября 2026 года сайт телеканала "Ирбис ТВ", в гимназии №3 параллельно работают санитарные врачи. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование.
Специалисты отмечают, что до обследования симптомов у девочки не было, она посещала уроки. А обнаружили заболевание в понедельник, во время плановой флюорографии.
В тот же день в школе и по месту ее жительства провели комплексную дезобработку. В первую очередь проверяют семью ученицы – маму и еще троих детей.
"Сейчас у нас идет активное выявление контактных лиц для проведения обследования. Дезинфекционной службой проведена заключительная дезинфекция домашнего очага и по месту учебы. Ситуация находится на контроле. Эпидемиологическое расследование очага продолжается", – сообщила Гуля Альменова, заместитель Павлодарского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля.
Расследование продлится 30 дней. Пока оснований для карантина нет, говорят санврачи. К тому же диагноз у школьницы предварительный. Одноклассникам также сделали пробу Манту. Медики напоминают: туберкулез излечим. Главное – вовремя выявить недуг и начать терапию.
Ранее в Карагандинском национальном исследовательском университете имени академика Е. А. Букетова прокомментировали информацию о вспышке туберкулеза среди учащихся.