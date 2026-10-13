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События

Опасную болезнь заподозрили у казахстанской школьницы – что произошло

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 22:33 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре ученицу гимназии №3 госпитализировали в областной центр фтизиопульмонологии с подозрением на туберкулез. В учебном заведении провели экстренную дезинфекцию, а санврачи начали эпидемиологическое расследование, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 13 октября 2026 года сайт телеканала "Ирбис ТВ", в гимназии №3 параллельно работают санитарные врачи. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование.

Специалисты отмечают, что до обследования симптомов у девочки не было, она посещала уроки. А обнаружили заболевание в понедельник, во время плановой флюорографии.

В тот же день в школе и по месту ее жительства провели комплексную дезобработку. В первую очередь проверяют семью ученицы – маму и еще троих детей.

"Сейчас у нас идет активное выявление контактных лиц для проведения обследования. Дезинфекционной службой проведена заключительная дезинфекция домашнего очага и по месту учебы. Ситуация находится на контроле. Эпидемиологическое расследование очага продолжается", – сообщила Гуля Альменова, заместитель Павлодарского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля.

Расследование продлится 30 дней. Пока оснований для карантина нет, говорят санврачи. К тому же диагноз у школьницы предварительный. Одноклассникам также сделали пробу Манту. Медики напоминают: туберкулез излечим. Главное – вовремя выявить недуг и начать терапию.

Ранее в Карагандинском национальном исследовательском университете имени академика Е. А. Букетова прокомментировали информацию о вспышке туберкулеза среди учащихся.

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Канат Болысбек
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