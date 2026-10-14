Стандарт на верблюжье молоко утвержден в Казахстане

Заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Канат Кабылбеков на брифинге в СЦК 14 октября 2026 года рассказал, что дает внедрение нового стандарта, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Кабылбеков отметил, что национальная стандартизация в Казахстане охватывает как традиционные отрасли производства, так и новые технологические направления.

"В пищевой промышленности принят национальный стандарт СТ РК 4050-2026 на пастеризованное верблюжье молоко. Он устанавливает основу для единых требований к такой продукции и ее безопасности", – сказал спикер.

Отдельное направление связано с органическим производством. В 2026 году утверждены три стандарта.

"Такой подход позволяет создавать единые требования к характеристикам продукции и формировать нормативные условия для ее производства и обращения на рынке", – резюмировал Канат Кабылбеков.

Ранее сообщалось, что в Казахстане приняли новый стандарт оказания медицинской помощи людям с заболеваниями почек и нарушением их функции.