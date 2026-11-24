В Казахстане утвердили стандарт для гостиниц. О том, на что смогут рассчитывать гости, 24 ноября 2026 года рассказали в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Так, национальный стандарт гостиничного обслуживания СТ РК ISO 22483-2026 "Туризм и сопутствующие услуги. Гостиницы. Требования к услугам" разработан на основе международного стандарта ISO 22483:2020 и начнет действовать с 1 марта 2027 года. Документ утвердил председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

"КазСтандарт" разработал его для отелей любой категории. Документ охватывает все этапы поездки – от бронирования номера до выезда из гостиницы. Еще до бронирования гость должен знать, сколько стоит проживание, нужна ли предоплата и на каких условиях можно отменить бронь. На обработку заявки отелю отводится до 24 часов. Время заезда и выезда гостиница определяет сама. При этом стандарт рекомендует начинать заселение не позднее 14:00 и устанавливать расчетный час для выезда не раньше полудня". Пресс-служба МТИ РК

Например, гость с подтвержденной бронью приехал в 14:30, через полчаса после начала заселения, а его номер еще убирают.

В таком случае сотрудники должны предложить оставить багаж на хранение. На время ожидания отель также предоставляет дополнительную услугу по своему выбору, например угощает гостя чаем.

Другая ситуация может возникнуть за завтраком. Родители спрашивают, какие блюда подойдут ребенку с аллергией на орехи. Сотрудники должны рассказать о составе блюд и по просьбе семьи предложить хотя бы одно блюдо без орехов. Выбор зависит от того, какие продукты есть на кухне.

"Питьевая вода должна быть доступна гостям круглосуточно. Занятые номера полагается убирать ежедневно, но если на двери висит табличка "Не беспокоить", уборку откладывают. Когда гость находится в номере, для уборки нужно его разрешение. Жалобу на обслуживание можно подать устно или письменно. Отель должен зафиксировать обращение и указать, какие меры принял". Пресс-служба МТИ РК

Отмечается, что гостиница должна предупреждать гостей о риске травм. Например, пока пол в холле остается мокрым после уборки, там должен стоять предупреждающий знак. У бассейна указатели должны сообщать, какая в нем глубина, можно ли нырять и дежурит ли спасатель. Спасательное оборудование размещают на видном месте со свободным доступом.

Если в бассейне произошел несчастный случай, персонал действует по заранее установленному плану и регистрирует происшествие. В программу обучения сотрудников гостиницы входят первая помощь и базовые приемы реанимации.

Также стандарт предусматривает страхование гражданско-правовой ответственности отеля с учетом услуг, которые он оказывает.

"Такой подход помогает гостинице оценивать качество не по отдельным эпизодам, а по всему процессу обслуживания. Для руководителей гостиниц стандарт задает критерии, по которым можно оценивать работу сотрудников и подрядчиков. Документ также поможет распределять обязанности между сотрудниками и планировать их обучение. Отдельные требования касаются гигиены и безопасности питания, чистоты общих зон, обслуживания оборудования, организации мероприятий и досуга. Стандарт также может служить основой для внутренней оценки качества и планирования улучшений". Пресс-служба МТИ РК

18 сентября 2026 года в Министерстве туризма и спорта озвучили прогноз по увеличению потока туристов в Казахстане на ближайшие годы. По их данным, к 2029 году в нашей стране ожидается до 15 млн туристов.