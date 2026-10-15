Появились удивительные кадры с редким представителем животного мира Кольсая

В Государственном национальном природном парке "Кольсай колдери" ("Кольсайские озера") в объектив попал тянь-шаньский бурый медведь из Красной книги, сообщает Zakon.kz.

Этой радостной новостью сегодня, 15 октября 2026 года, поделились в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"Величественные горы, густые леса и труднодоступные уголки дикой природы… Кольсай вновь подарил удивительные кадры. Во время обследования территории специалисты Государственного национального природного парка "Кольсай колдери" запечатлели тянь-шаньского бурого медведя (Ursus arctos isabellinus), занесенного в Красную книгу Казахстана".

Специалисты отметили, что этот могучий обитатель гор – один из редких представителей животного мира Кольсая.

"Его регистрация в естественной среде обитания представляет ценность для мониторинга биоразнообразия. Для нас – это удивительная встреча. А для медведя – обычная жизнь в родных горах", – добавили в комитете.

13 октября 2026 года стало известно, что в Коргалжынском государственном природном заповеднике возобновили кольцевание птиц, во время которого произошла удивительная встреча спустя 13 лет. И речь – о встрече с обыкновенным дубоносом.