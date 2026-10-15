Купили дом с дефектами за 125 млн: в Павлодарской области отменили ввод жилья для очередников

Прокуратура района Аккулы Павлодарской области выявила нарушения при покупке и строительстве жилого дома, предназначенного для получения жилья очередниками. В итоге суд удовлетворил иск надзорного органа об отмене ввода здания в эксплуатацию, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы областной прокуратуры за 15 октября 2026 года, проверка показала, что еще в декабре 2024 года местный исполнительный орган приобрел у частных лиц за 125 млн тенге восьмиквартирный дом. Тогда в него планировали заселить жителей села, состоящих в очереди на получение жилья.

Однако во время осмотра объекта прокуроры обнаружили строительные дефекты и нарушения законодательства, которые не позволяли безопасно заселять людей.

В частности, строительство не соответствовало плану детальной планировки населенного пункта. Кроме того, работы начались до получения архитектурно-планировочного задания.

"Поскольку здание относится к категории многоквартирных жилых домов, для него требовались проектно-сметная документация и экспертиза. Однако авторский и технический надзор за строительством не осуществлялись". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Дополнительно проверка выявила нарушения при возведении фундамента и основных конструкций здания. Специалисты уточнили, что эти недостатки могли существенно повлиять на качество и безопасность проживания будущих жильцов.

Теперь идет работа по возврату бюджетных средств и привлечению виновных должностных лиц к ответственности.

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