Объявлен новый депутат Курултая
20 октября удостоверение и нагрудный знак ей вручил председатель ЦИК Нурлан Абдиров. Он отметил, что ранее партия "Әділет" направила решение Бюро Политического совета, согласно которому вакантный мандат депутата Курултая передан включенной в партийный список Гульнар Тойлыбаевой.
"Полномочия депутата Курултая начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией в качестве депутата. Уверен, что богатый профессиональный опыт позволит Вам эффективно работать в высшем представительном органе, осуществляющем законодательную власть в стране", – подчеркнул Нурлан Абдиров.
Гульнар Тойлыбаева родилась в 1967 году. Окончила Талдыкорганский педагогический институт имени И. Жансугурова (специальность "учитель физики и математики"); Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова (специальность "юриспруденция").
Трудовую деятельность начинала учителем физики, математики, информатики. Затем в разные годы работала главным специалистом отдела культуры аппарата акима Ескельдинского района, главным специалистом отдела внутренней политики, культуры и развития языков аппарата акима Ескельдинского района; заведующей идеологическим отделом Алматинского областного филиала НДП "Нұр Отан"; заместителем председателя Алматинского областного филиала партии "Nur Otan"; исполнительным секретарем Алматинского областного филиала партии "AMANAT"; секретарем маслихата области Жетысу; советником акима области Жетысу.
Она заняла вакантное место после ухода Татьяны Савельевой, которая стала заместителем министра обороны Казахстана.