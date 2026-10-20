Объявлен новый депутат Курултая

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла постановление о регистрации в качестве депутата Курултая Гульнар Тойлыбаевой, сообщает Zakon.kz.

20 октября удостоверение и нагрудный знак ей вручил председатель ЦИК Нурлан Абдиров. Он отметил, что ранее партия "Әділет" направила решение Бюро Политического совета, согласно которому вакантный мандат депутата Курултая передан включенной в партийный список Гульнар Тойлыбаевой.

"Полномочия депутата Курултая начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией в качестве депутата. Уверен, что богатый профессиональный опыт позволит Вам эффективно работать в высшем представительном органе, осуществляющем законодательную власть в стране", – подчеркнул Нурлан Абдиров.

Гульнар Тойлыбаева родилась в 1967 году. Окончила Талдыкорганский педагогический институт имени И. Жансугурова (специальность "учитель физики и математики"); Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова (специальность "юриспруденция").

Трудовую деятельность начинала учителем физики, математики, информатики. Затем в разные годы работала главным специалистом отдела культуры аппарата акима Ескельдинского района, главным специалистом отдела внутренней политики, культуры и развития языков аппарата акима Ескельдинского района; заведующей идеологическим отделом Алматинского областного филиала НДП "Нұр Отан"; заместителем председателя Алматинского областного филиала партии "Nur Otan"; исполнительным секретарем Алматинского областного филиала партии "AMANAT"; секретарем маслихата области Жетысу; советником акима области Жетысу.

Она заняла вакантное место после ухода Татьяны Савельевой, которая стала заместителем министра обороны Казахстана.