Что известно о новом замминистра обороны Татьяне Савельевой

7 октября 2026 года Татьяна Савельева назначена заместителем министра обороны Казахстана. Новая замглавы оборонного ведомства ранее семь лет проработала вице-министром финансов, затем была депутатом Мажилиса и Курултая. Что известно о ее карьере – в материале Zakon.kz.

Новое назначение

Распоряжением президента Татьяна Михайловна Савельева назначена заместителем министра обороны Республики Казахстан. Соответствующий документ глава государства подписал 7 октября. Другим распоряжением от этой должности был ранее освобожден Аскер Бейсенов, занимавший пост заместителя министра обороны с апреля 2023 года.

Таким образом, Савельева перешла в оборонное ведомство из Курултая. Ее депутатские полномочия были прекращены досрочно в связи с новым назначением, сообщает Акорда.

От финансов до обороны

Основная часть профессиональной карьеры Татьяны Савельевой связана с бюджетным планированием и государственными финансами.

На государственной службе она трудится с 1999 года. В разные годы занимала должности в финансовых органах Астаны, Министерстве экономики и бюджетного планирования, а позднее – в Министерстве финансов РК.

В 2005-2007 годах Савельева возглавляла Управление оценки республиканских бюджетных программ Департамента бюджетного планирования. Впоследствии занимала руководящие должности в подразделениях, отвечавших за бюджетную политику, планирование и прогнозирование.

С 2016 по 2023 год Савельева была вице-министром финансов. В этом качестве она неоднократно представляла в Парламенте проекты республиканского бюджета и отвечала на вопросы депутатов, связанные с государственными расходами и бюджетной политикой.

Работа в Мажилисе

После ухода с должности вице-министра финансов Савельева перешла в Парламент. 28 марта 2023 года она стала депутатом Мажилиса VIII созыва по партийному списку партии AMANAT. В феврале 2024 года Савельева стала секретарем Комитета по финансам и бюджету.

В период работы в Мажилисе она выступала по вопросам государственного бюджета, финансовой политики и эффективности использования бюджетных средств. В частности, в мае 2026 года Савельева участвовала в рассмотрении вопросов, связанных с управлением стрессовыми активами и использованием бюджетных средств.

Работа в Курултае

27 августа 2026 года была избрана депутатом Курултая I созыва от партии "Әділет". Уже 7 октября ее полномочия были прекращены досрочно в связи с назначением в Министерство обороны РК. Таким образом, в Курултае Савельева проработала чуть более месяца.

Образование

Татьяна Савельева получила два экономических образования. В 2001 году она окончила Акмолинский аграрный университет по специальности "Экономика и менеджмент". В 2007 году – Евразийский национальный университет по специальности "Экономика".

Профессиональная специализация на протяжении многих лет была связана с бюджетным планированием, прогнозированием и управлением государственными финансами.

Награды

Татьяна Савельева награждена орденом "Құрмет" в декабре 2019 года. Также среди ее наград – Почетная грамота Республики Казахстан (2013 год) и медаль "Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл" (2015 год).

Что известно о новой деятельности

Назначение Савельевой стало переходом специалиста с многолетним опытом работы в сфере бюджета и государственных финансов непосредственно в систему Министерства обороны.

Ее предшественник Аскер Бейсенов занимал должность заместителя министра обороны с апреля 2023 года и ранее также работал в сфере военных финансов, бюджетного планирования и аудита.

При этом официально конкретное направление работы Савельевой в структуре Министерства обороны РК пока не названо. Распоряжение президента содержит только информацию о ее назначении на должность заместителя министра обороны.

В конце сентября 2026 года президент поручил провести комплексную проверку состояния дел в Министерстве обороны, в том числе в сфере финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений.

5 октября стали известны первые результаты проверки Минобороны после трагедии в Мангистау.