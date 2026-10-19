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Общество

Пока Алматы прогревается до +20°С, Астану ждут снег с дождем: погода на 20-22 октября

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 15:12 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили подробный прогноз погоды на 20, 21 и 22 октября 2026 года по трем мегаполисам страны. Если в Алматы и Шымкенте еще тепло и без осадков, то Астану уже начинает заметать, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 20 октября: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3°С.
  • 21 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +6...+8°С.
  • 22 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +4...+6°С.

Алматы

  • 20 октября: переменная облачность. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +18...+20°С.
  • 21 октября: переменная облачность. Ветер северо-восточный, 3-8, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +14...+16°С.
  • 22 октября: переменная облачность. Ветер северо-восточный, 3-8, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +15...+17°С.

Шымкент

  • 20 октября: переменная облачность. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +21...+23°С.
  • 21 октября: переменная облачность. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +18...+20°С.
  • 22 октября: переменная облачность. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С.

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А пока посмотреть прогноз погоды на три дня по всей стране – с 20 по 22 октября 2026 года – можно по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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