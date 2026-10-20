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События

В Курултае обсудили перспективы сотрудничества с Парламентской ассамблеей ОБСЕ

В Курултае обсудили перспективы сотрудничества с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 21:42 Фото: пресс-служба партии "Әділет"
20 октября 2026 года в Астане Курултай посетила вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Национального Совета Парламента Австрии Гудрун Куглер.

Встреча прошла под председательством депутата Курултая, члена Комитета по международным делам, обороне и безопасности Даны Медеуовой, недавно назначенной Специальным представителем ПА ОБСЕ по вопросам изменения климата.

Участники встречи обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, вопросы изменения климата и демографической устойчивости, а также перспективы реализации совместных инициатив в рамках ПА ОБСЕ.

В Курултае обсудили перспективы сотрудничества с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 21:42

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

"Мы заинтересованы в развитии конструктивного диалога с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Убеждены, что представительство стран Центральной Азии на руководящих позициях в Ассамблее будет способствовать продвижению региональной повестки, особенно в вопросах изменения климата, – отметила депутат Дана Медеуова.
В Курултае обсудили перспективы сотрудничества с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 21:42

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Особое внимание было уделено взаимосвязи климатических и демографических изменений, вопросам водной безопасности и инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации под эгидой ООН. Кроме того, состоялся обмен мнениями о перспективах продвижения совместных инициатив на предстоящих мероприятиях ПА ОБСЕ.

В Курултае обсудили перспективы сотрудничества с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 21:42

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

В обсуждении также приняли участие депутаты Курултая Асель Баденова, Евгений Больгерт, Шахмардан Байманов, Юлия Кучинская, Айдос Сарым и Нургүл Тау.

В Курултае обсудили перспективы сотрудничества с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 21:42

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по вопросам климатической и демографической безопасности.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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