Мажилис проведет парламентские слушания по вопросам, поднятым на Национальном Курултае
По его словам, необходимо выстроить четкую стратегию по решению задач, озвученных президентом страны на Национальном курултае. Один из этих вопросов – модернизация госсимволики, а именно – герба.
"Это важные задачи, которые необходимо воплотить в жизнь. Нам всем, включая депутатов, нужно решить эти вопросы. Считаю необходимым провести парламентские слушания по этому вопросу", – сказал Кошанов.
15 марта на заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал идею обновить герб Казахстана. Целесообразно "принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи", сказал он.
Сегодня, 20 марта, депутат Мажилиса Еркин Абиль сообщил, что уже началось стихийное обсуждение инициативы по обновлению герба, и необходимо вывести его в цивилизованное русло.
Помимо этого президент предложил ужесточить наказание за производство синтетических наркотиков, поручил запустить новую жилищную программу, высказался о пагубным увлечении насваем. Какие еще вопросы поднял Токаев на заседании Национального Курултая, можно почитать здесь.