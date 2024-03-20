Мажилис проведет парламентские слушания по вопросам, поднятым на Национальном Курултае

Парламентские слушания предложил провести председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов по предложениям Касым-Жомарта Токаева, озвученным на заседании Национального курултая 15 марта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, необходимо выстроить четкую стратегию по решению задач, озвученных президентом страны на Национальном курултае. Один из этих вопросов – модернизация госсимволики, а именно – герба.

"Это важные задачи, которые необходимо воплотить в жизнь. Нам всем, включая депутатов, нужно решить эти вопросы. Считаю необходимым провести парламентские слушания по этому вопросу", – сказал Кошанов.

15 марта на заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал идею обновить герб Казахстана. Целесообразно "принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи", сказал он.

Сегодня, 20 марта, депутат Мажилиса Еркин Абиль сообщил, что уже началось стихийное обсуждение инициативы по обновлению герба, и необходимо вывести его в цивилизованное русло.

Помимо этого президент предложил ужесточить наказание за производство синтетических наркотиков, поручил запустить новую жилищную программу, высказался о пагубным увлечении насваем. Какие еще вопросы поднял Токаев на заседании Национального Курултая, можно почитать здесь.