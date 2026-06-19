#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

258 лиц и 58 преступных групп: в МВД отчитались о задержаниях, прошедших по Казахстану

сотрудники МВД РК, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 11:53 Фото: YouTube/mvdkontent
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 19 июня 2026 года, отчитались о борьбе со скотокрадством, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что ведомством реализуется комплекс профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие скотокрадств.

"За пять месяцев 2026 года зарегистрировано 266 фактов скотокрадства, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отмечается положительная динамика в раскрытии данного вида преступлений. В результате принятых мер задержаны 258 лиц, причастных к совершению скотокрадств, а также пресечена деятельность 58 преступных групп. Из 1730 голов похищенного скота владельцам возвращено 1007 животных".Пресс-служба МВД РК

Так, в Жамбылской области полицейскими раскрыта кража 25 голов крупного рогатого скота общей стоимостью свыше 15 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое жителей региона, которые в ночное время, используя грузовой транспорт, похитили скот с пастбища, после чего реализовали часть животных через посредников. В настоящее время подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Похищенный скот возвращен законному владельцу.

Владельцев сельскохозяйственных животных МВД призывает не оставлять скот без присмотра на вольном выпасе, своевременно проводить его идентификацию, а также незамедлительно сообщать в полицию о фактах пропажи животных.

27 мая 2026 года сообщалось, что перепуганных баранов в багажнике легковушки перевозил незадачливый скотокрад. Их на автодороге Майкапшагай – Зайсан обнаружили полицейские Восточно-Казахстанской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа
12:00, Сегодня
Товарный газ в Казахстане подорожает на 33% – вице-министр энергетики
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина
14:13, 27 марта 2026
В МВД заявили о задержании преступной группы в Алматы
переговоры Казахстана и Грузии
09:17, 01 апреля 2026
Громкие задержания казахстанцев в Грузии – подробности от МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан будет представлен в финале чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Китае
12:59, Сегодня
Казахстан будет представлен в финале чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Китае
Тимур Нурсеитов
12:37, Сегодня
Казахстанский боксёр Тимур Нурсеитов потерпел поражение и не получит медаль ЭКМ в Китае
Абылайхан Жусупов
11:58, Сегодня
Чемпион мира Жусупов оформил разгром против узбека Болтаева и гарантировал медаль на ЭКМ
Иржи Прохазка
11:50, Сегодня
Бой бывшего чемпиона Прохазки и Косты находится в разработке на UFC 330
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: