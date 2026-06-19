258 лиц и 58 преступных групп: в МВД отчитались о задержаниях, прошедших по Казахстану

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 19 июня 2026 года, отчитались о борьбе со скотокрадством, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что ведомством реализуется комплекс профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие скотокрадств.

"За пять месяцев 2026 года зарегистрировано 266 фактов скотокрадства, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отмечается положительная динамика в раскрытии данного вида преступлений. В результате принятых мер задержаны 258 лиц, причастных к совершению скотокрадств, а также пресечена деятельность 58 преступных групп. Из 1730 голов похищенного скота владельцам возвращено 1007 животных". Пресс-служба МВД РК

Так, в Жамбылской области полицейскими раскрыта кража 25 голов крупного рогатого скота общей стоимостью свыше 15 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое жителей региона, которые в ночное время, используя грузовой транспорт, похитили скот с пастбища, после чего реализовали часть животных через посредников. В настоящее время подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Похищенный скот возвращен законному владельцу.

Владельцев сельскохозяйственных животных МВД призывает не оставлять скот без присмотра на вольном выпасе, своевременно проводить его идентификацию, а также незамедлительно сообщать в полицию о фактах пропажи животных .

27 мая 2026 года сообщалось, что перепуганных баранов в багажнике легковушки перевозил незадачливый скотокрад. Их на автодороге Майкапшагай – Зайсан обнаружили полицейские Восточно-Казахстанской области.