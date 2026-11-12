Спецоперация в 10 регионах: МВД задержало 48 человек по делу о вывозе авто за рубеж

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана заявили о ликвидации масштабной схемы автомошенничества, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства за 12 ноября 2026 года, злоумышленники оформляли автомобили в залог на подставных лиц через банки второго уровня и микрокредитные организации.

Уже после получения автомобилей их вывозили за пределы Казахстана для последующей перепродажи.

По предварительным данным, таким способом за границу было вывезено 56 автомобилей.

Известно, что для пресечения преступной деятельности МВД провело оперативные мероприятия одновременно в десяти регионах страны.

"В результате 48 человек доставлены в органы полиции. В их числе – 6 предполагаемых организаторов преступной группы, которые водворены в изолятор временного содержания". Пресс-служба МВД РК

Теперь устанавливаются все обстоятельства дела и принимаются меры по розыску вывезенных автомобилей.

"Расследование находится на контроле МВД", – заверили в ведомстве.

Чуть ранее в МВД рассказывали о других громких задержаниях в Казахстане. Подробности – тут.