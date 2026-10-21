Конфискованы активы, мини-НПЗ и танкер: в КНБ раскрыли подробности дела о незаконном экспорте нефтепродуктов

Сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконный экспорт нефтепродуктов за пределы РК. Об этом сегодня, 21 октября 2026 года, заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, организатор преступной схемы – предприниматель Мангистауской области – заключал договоры с компаниями-недропользователями на приобретение сырой нефти, которая впоследствии перерабатывалась на мини-НПЗ "Standart Petroleum" и "Mangystau Oil Refining" с оформлением фиктивных паспортов качества.

"Далее продукция под видом печного топлива вывозилась танкером через Актауский морской порт за рубеж. В период с 2019 по 2023 год только через ТОО "Batys Nefte Trade" за границу незаконно экспортировано свыше 160 тыс. тонн нефтепродуктов. Общий объем операций оценен в сумму около 45 млрд тенге". Пресс-служба КНБ РК

В текущем году, как уточнили в комитете, в рамках реализованного комплекса процессуальных мер конфискованы активы фигурантов уголовного дела, а также мини-НПЗ, танкер и иное имущество.

"В целом, в доход государства взыскано свыше 2 млрд тенге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов". Пресс-служба КНБ РК

По данным комитета, ранее приговором Актауского городского суда пять участников организованной преступной группы, в их числе – руководители мини-НПЗ и компании-трейдера, осуждены к 8 годам лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса РК:

ч. 3 ст. 234 ("Экономическая контрабанда"),

ч. 2 ст. 262 ("Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них").

"Организатор преступной схемы находится в международном розыске", – заключили в пресс-службе КНБ РК.

19 октября 2026 года стало известно, что КНБ накрыл законспирированную группировку, были задержаны 13 граждан Китая, находившихся в Казахстане с нарушением миграционного законодательства. Уже после проверки стало известно, что иностранцы на территории РК организовали законспирированную международную схему интернет-мошенничества.