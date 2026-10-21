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События

Конфискованы активы, мини-НПЗ и танкер: в КНБ раскрыли подробности дела о незаконном экспорте нефтепродуктов

КНБ, нефтепродукты, вывоз, контрабанда, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 11:22 Фото: YouTube/knbgovkz
Сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконный экспорт нефтепродуктов за пределы РК. Об этом сегодня, 21 октября 2026 года, заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, организатор преступной схемы – предприниматель Мангистауской области – заключал договоры с компаниями-недропользователями на приобретение сырой нефти, которая впоследствии перерабатывалась на мини-НПЗ "Standart Petroleum" и "Mangystau Oil Refining" с оформлением фиктивных паспортов качества.

"Далее продукция под видом печного топлива вывозилась танкером через Актауский морской порт за рубеж. В период с 2019 по 2023 год только через ТОО "Batys Nefte Trade" за границу незаконно экспортировано свыше 160 тыс. тонн нефтепродуктов. Общий объем операций оценен в сумму около 45 млрд тенге".Пресс-служба КНБ РК

В текущем году, как уточнили в комитете, в рамках реализованного комплекса процессуальных мер конфискованы активы фигурантов уголовного дела, а также мини-НПЗ, танкер и иное имущество.

"В целом, в доход государства взыскано свыше 2 млрд тенге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов".Пресс-служба КНБ РК

По данным комитета, ранее приговором Актауского городского суда пять участников организованной преступной группы, в их числе – руководители мини-НПЗ и компании-трейдера, осуждены к 8 годам лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса РК:

  • ч. 3 ст. 234 ("Экономическая контрабанда"),
  • ч. 2 ст. 262 ("Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них").
"Организатор преступной схемы находится в международном розыске", – заключили в пресс-службе КНБ РК.

19 октября 2026 года стало известно, что КНБ накрыл законспирированную группировку, были задержаны 13 граждан Китая, находившихся в Казахстане с нарушением миграционного законодательства. Уже после проверки стало известно, что иностранцы на территории РК организовали законспирированную международную схему интернет-мошенничества.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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