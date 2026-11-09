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КНБ сообщил о тысячах задержанных и контрабанде на миллиарды тенге

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 11:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) отчиталась о результатах деятельности в октябре 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что за месяц было задержано 3 318 нарушителей законодательства в пограничном пространстве, из них 2 791 иностранец.

Также предотвращено 1 267 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу на сумму свыше 2,1 млрд тенге.

"Пресечено 119 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря, изъяты 88 км орудий браконьерского лова, а также 187 шт. (933 кг) рыбы осетровых пород. Сумма предотвращенного ущерба составила свыше 413 млн тенге".Пресс-служба КНБ

В продолжении отмечено, что в рамках компетенции Пограничной службой возбуждено 47 уголовных дел, проводятся следственные мероприятия.

В производстве находится 3 021 административных дел, по которым наложено штрафов на сумму более 35 млн тенге.

"По остальным фактам материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений".Пресс-служба КНБ

4 ноября 2026 года стало известно, что казахстанец пытался вывезти за границу птиц на 100 млн тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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