КНБ сообщил о тысячах задержанных и контрабанде на миллиарды тенге

Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) отчиталась о результатах деятельности в октябре 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что за месяц было задержано 3 318 нарушителей законодательства в пограничном пространстве, из них 2 791 иностранец.

Также предотвращено 1 267 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу на сумму свыше 2,1 млрд тенге.

"Пресечено 119 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря, изъяты 88 км орудий браконьерского лова, а также 187 шт. (933 кг) рыбы осетровых пород. Сумма предотвращенного ущерба составила свыше 413 млн тенге". Пресс-служба КНБ

В продолжении отмечено, что в рамках компетенции Пограничной службой возбуждено 47 уголовных дел, проводятся следственные мероприятия.

В производстве находится 3 021 административных дел, по которым наложено штрафов на сумму более 35 млн тенге.

"По остальным фактам материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений". Пресс-служба КНБ

4 ноября 2026 года стало известно, что казахстанец пытался вывезти за границу птиц на 100 млн тенге.