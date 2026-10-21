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События

Казахстанец решил "купить" военный билет за 1,3 млн тенге, но попал в неприятную историю

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 01:12 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Акмолинской области 23-летний житель Щучинска стал жертвой аферы при попытке незаконно получить документ о прохождении воинской службы. Мошенник обещал решить вопрос через связи, однако после получения крупной суммы просто перестал выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, передача денег состоялась еще в мае этого года.

Доверчивый абитуриент отдал знакомому 1,3 млн тенге за обещанную помощь в оформлении военного билета.

Спустя несколько месяцев ожидания пострадавший так и не дождался ни документа, ни возврата своих сбережений, после чего обратился в правоохранительные органы.

"По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело. Личность фигуранта установлена, проводятся необходимые следственные действия. Кроме того, правоохранители проверят действия самого заявителя на предмет возможных нарушений законодательства", – говорится в сообщении.

Полицейские в очередной раз предупреждают граждан о мошеннических схемах под предлогом предоставления различных услуг, связанных с незаконным получением документов.

Злоумышленники часто обещают помочь с оформлением водительских прав, медицинских справок и военных билетов в обход закона. Стражи порядка призывают не доверять посредникам, поскольку подобные сделки грозят не только потерей денег, но и уголовной ответственностью.

Ранее казахстанцам озвучили страшные последствия "покупки" военного билета.

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Канат Болысбек
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