Казахстанцам озвучили страшные последствия "покупки" военного билета

В Казахстане 1 марта 2025 года стартовал весенний призыв на срочную воинскую службу. Призывная кампания завершится 30 июня. В это время активизировались злоумышленники, убеждающие, что за кругленькую сумму можно "купить" военный билет и забыть про службу, сообщает Zakon.kz.

Также аферисты обещают "связи" в военкоматах, поддельные справки и "законное" оформление.

Аналитики Telegram-портала Aqparatsaqsysy, специализирующегося на разоблачении мошенников, напоминают, что это не только обман, но и прямой путь под статью.

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Почему это опасно

Мошенники уверяют, что обойдут медкомиссию и службу за вас. На деле либо вы ничего не получите, либо бумажку, которая не стоит и тенге перед законом. Суммы доходят до миллионов тенге, но после оплаты "решалы" испаряются, оставляя вас с пустыми карманами и без билета. Согласно статье 387 УК РК, уклонение от службы с подкупом – это штраф до 3 млн тенге или до 5 лет за решеткой. Поймают с фальшивкой – отвечать будете вы, а не "помощники".

Как их распознать

Обещания "все уладить" за деньги, звонки через WhatsApp без встреч, требования предоплаты – классика жанра.

Военный билет – только через законные процедуры. Никаких "быстрых схем"!

Столкнулись с предложением? Сообщайте в полицию – ловите аферистов на горячем.

Закон один для всех, а мошенники – это мина замедленного действия. Не рискуйте свободой ради их пустых слов!

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Ранее Zakon.kz рассказывал, что казахстанец пытался оспорить возраст призыва на военную службу. Ему это не удалось.