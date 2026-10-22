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События

Долги по налогам могут закрыть выезд из Казахстана: кого коснется мера

Долги по налогам могут закрыть выезд из Казахстана: кого коснется мера, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 18:15 Фото: magnific.com
С 1 октября 2026 года в Казахстане меры взыскания налоговой задолженности будут зависеть от суммы долга, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КГД, временное ограничение на выезд из страны может применяться к индивидуальным предпринимателям, лицам, занимающимся частной практикой, а также первым руководителям юридических лиц.

Такая мера предусмотрена при наличии налоговой задолженности свыше 27 тыс. МРП (более 116 млн тенге), если долг не погашен более трех месяцев.

Ограничение на выезд вводится только по решению суда, получившего соответствующую санкцию.

Ранее казахстанцам напомнили, как можно решить проблемы с кредитными долгами.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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