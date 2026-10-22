Казахстанцам напомнили, как можно решить проблемы с кредитными долгами

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнило 22 октября 2026 года казахстанцам, как действовать при возникновении просрочки по кредитам, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, как отмечают специалисты, заемщики могут обратиться к кредитору для изменения условий погашения долга, а если договориться не удастся – к банковскому или микрофинансовому омбудсману.

Кроме того, с 1 июля 2026 года работает единая цифровая платформа Finkelisim.kz. Она позволяет урегулировать задолженность перед несколькими кредиторами через одно заявление.

Что делать при просрочке по кредиту

Конечно же, сразу при возникновении финансовых трудностей заемщику необходимо обратиться в банк, микрофинансовую организацию (МФО) или коллекторское агентство с заявлением об изменении условий погашения долга.

К заявлению следует приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения. Это могут быть справки о безработице, временной нетрудоспособности или инвалидности, документы об увольнении, смерти близкого человека, материальном ущербе и другие подтверждения.

Кредитор должен рассмотреть заявление в течение 15 календарных дней.

Что делать, если кредитор отказал

Если заемщика не устраивает решение кредитора, он может обратиться к омбудсману:

по банковским займам – через сайт bank-ombudsman.kz;

по микрокредитам – через сайт mfombudsman.kz.

Услуги омбудсманов бесплатны. Их решения обязательны для исполнения банками и МФО.

Важно: сначала необходимо официально обратиться к кредитору и получить его ответ. Пользоваться услугами платных посредников необязательно – подать заявления можно самостоятельно.

Как урегулировать долги перед несколькими кредиторами

Известно, что платформа Finkelisim.kz работает по принципу "единого окна". Заемщику достаточно подать одно заявление, после чего информация направляется всем кредиторам, перед которыми у него есть задолженность.

Воспользоваться платформой могут граждане, которые одновременно соответствуют следующим условиям:

имеют просрочку 90 и более календарных дней перед двумя или более кредиторами;

имеют общую задолженность от 150 до 1 600 МРП;

не имеют по этим долгам судебных актов о взыскании, исполнительных надписей нотариуса и других мер принудительного взыскания.

Процедура бесплатна. До 1 января 2027 года расходы на услуги медиатора покрывают банковский и микрофинансовый омбудсманы.

Стоит уточнить, что коллективное урегулирование не распространяется на ипотеку, автокредиты, займы для предпринимательской деятельности, кредиты, оформленные мошенническим путем, а также ряд других случаев. В частности, платформа не применяется к долгам, по которым уже действуют определенные процедуры урегулирования, восстановления платежеспособности или банкротства.

Что делать, если выплатить долг невозможно

Если заемщик не может погасить задолженность, он может рассмотреть возможность внесудебного банкротства, если соответствует установленным законом условиям.

Однако у процедуры есть последствия :

в течение 5 лет после ее завершения нельзя получать новые кредиты и микрокредиты;

в течение 3 лет проводится мониторинг финансового состояния гражданина;

повторно пройти процедуру банкротства можно только через 7 лет.

Перед подачей заявления важно оценить все последствия банкротства и проверить, соответствует ли заемщик установленным требованиям.

В итоге идет главная рекомендация финрегулятора : не игнорировать просрочку, а как можно раньше обратиться к кредитору и попытаться урегулировать задолженность.

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