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Политика

Саммит в Самарканде с участием Токаева: Акорда опубликовала фото и видео участников

Саммит в Самарканде с участием Токаева: Акорда опубликовала фото и видео участников, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 11:11 Фото: akorda.kz
Сегодня, 4 апреля 2025 года, в Самарканде пройдет саммит и международная конференция, в которых примет участие глава государства Касым-Жомарт Токаев. Акорда поделилась кадрами совместного фотографирования участников, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале пресс-службы нашего президента отмечается, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конгресс-центр Самарканда для участия в саммите "Центральная Азия – Европейский союз" и международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз".

"Касым-Жомарта Токаева встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Фото: akorda.kz

Также в пресс-службе нашего главы государства поделились кадрами совместного фотографирования участников саммита "Центральная Азия – Европейский союз".

Фото: akorda.kz

Вместе с тем в Telegram-канале БОРТ N1 проинформировали, что перед началом саммита "ЦА – ЕС" Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен обменялись мнениями.

Фото: Telegram/bort_01

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд 3 апреля 2025 года. В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 11:11
Появились эксклюзивные кадры кортежа Токаева из Самарканда

В этот же день глава государства провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также поблагодарил главу ЕБРР за содействие в развитии банковского сектора Казахстана. Затем Касым-Жомарт Токаев и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев обсудили расширение взаимовыгодного партнерства.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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