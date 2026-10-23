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События

"Қазақстан халқына" строит детский сад в Темиртау

аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 12:58 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Детский сад, где дошкольники будут знакомиться с робототехникой, лепить из глины и заниматься по методике Монтессори, строят в Темиртау, в микрорайоне 4А, сообщает Zakon.kz.

Здесь создадут специальные условия для детей с особенностями развития, чтобы они могли учиться и играть вместе со сверстниками. Социальный проект реализуют при поддержке фонда "Қазақстан халқына". Новый объект на 320 мест презентовали в городе металлургов в преддверии Дня Республики.

Акиму области Ермаганбету Булекпаеву рассказали, какие условия создадут для детей.

"Қазақстан халқына" финансирует строительство детского сада, какого в Темиртау еще не было, и предложил уникальный проект по международным стандартам. Особое внимание будет уделено внедрению современных методик дошкольного образования. Партнеры фонда подготовят воспитателей и педагогов к работе по передовым методикам развития и обучения детей.

строительство, кран, техника, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 12:58

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Для развития малышей предусмотрено много интересного и увлекательного. Оборудуют кабинет робототехники, STEM-пространство для первых экспериментов, ИЗО-ателье и гончарную студию. Будут также библиотека и зимний сад.

Отдельный блок посвятят инклюзии. В детском саду создадут группы, где вместе со сверстниками смогут заниматься дети с аутизмом, нарушениями слуха, зрения, речи и опорно-двигательного аппарата. Для них включили в проект сенсорную комнату с сухими бассейнами и тактильными панелями, кабинеты логопеда и психолога, специальные тренажеры. Даже игрушки подберут так, чтобы с детства учить ребят принимать различия.

строительство, строители, техника, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 12:58

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

На территории обустроят 13 прогулочных площадок с теневыми навесами, спортивную и общую игровую зоны.

Район для строительства выбрали не случайно. В старой части Темиртау работают крупные промышленные предприятия, где занято много молодых специалистов. Здесь растет и число новоселов: два социальных дома на 180 квартир уже заселены, строят еще три многоэтажки на 270 квартир. Поэтому строительство садика станет долгожданным событием для многих молодых семей.

строительство, детский сад, работа, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 12:58

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Объект планируют сдать в 2027 году. Помимо новых мест для детей, сад обеспечит работой педагогов, медицинских и технических специалистов.

"Важно не просто завершить строительство детского сада, а обеспечить его полноценную готовность к работе. Все инженерные коммуникации должны быть подведены и подключены своевременно. Особое внимание необходимо уделить качеству строительных работ. Для этого технический и авторский надзор должны осуществлять постоянный контроль на каждом этапе. Все вопросы необходимо решать оперативно, не допуская срыва сроков", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Фонд "Қазақстан халқына" уже направил на социальные проекты в Карагандинской области более 26,3 млрд тенге. В Темиртау благодаря его поддержке оснастили гимназию имени А. Бокейхана, обновили кабинеты химии, физики и биологии, а также установили спортивные площадки в 30 школах. Теперь новые возможности появятся и у самых маленьких жителей города.

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Айсулу Омарова
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