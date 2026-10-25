В Астане полностью ограничат движение на участке дороги: когда и где

В Астане на несколько дней полностью закроют движение транспорта на одном из участков из-за дорожных работ. Ограничения затронут улицу Ш. Муртаза, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 25 октября 2026 года в городском центре мониторинга и оперативного реагирования, проезд будет закрыт на период с 26 октября по 3 ноября.

"В связи с проведением работ по ремонту дорожного полотна с 26 октября по 3 ноября на улице Ш. Муртаза будет полностью перекрыто движение на участке от улицы Керей Жанибек хандар до проспекта Улы Дала", – говорится в сообщении.

Для безопасности участников движения на месте установят временные дорожные знаки и указатели.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

О том, что одну из старейших улиц Алматы – ул. Пушкина – будут перекрывать по ночам, мы писали 12 октября 2026 года.