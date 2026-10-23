#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
447.94
502.32
5.52
События

Ночные морозы ожидаются в Алматы: погода на неделю

Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 16:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, в мегаполисе в предстоящие выходные будет довольно холодно. Ночью ожидаются заморозки, но к концу следующей недели воздух прогреется до 15 градусов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Баян Канаева, на территорию области оказывает влияние юго-восточный отрог обширного холодного антициклона.

"Под его влиянием в городе на неделю установится погода без осадков с переменной облачностью и с большим суточным ходом температуры воздуха. В ближайшие три ночи ожидаются заморозки до -5-7 градусов, но постепенно, по мере того как антициклон будет ослабевать и смещаться в северо-восточном направлении, температура воздуха будет повышаться ночью до +3+5°, днем от +4+6° до +13+15°".Баян Канаева

Вместе с тем синоптики объявили штормовое предупреждение на ночное время 23 октября и субботу, 24 октября 2026 года.

"24 октября в Алматинской области ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки -1-6 градусов", – добавили синоптики.

Также синоптики предупредили, что в Алматы и Конаеве ночью 24 октября ожидаются заморозки -2-4°С.

В горах Иле-Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, 24 октября прогнозируется сильный северо-восточный ветер с порывами до 18-23 м/с.

Кроме того, на западе, востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Прогноз погоды по Алматы с 24 по 30 октября 2026 года.

24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +4+6°С.

25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +5+7°С.

26 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С.

27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +11+13°С.

28 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.

30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

Ранее в "Казгидромете" сообщили, что 23 октября пять областей Казахстана ждут заморозки до -6°C и снегопады.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
Читайте также
дорога, транспорт, солнце, Астана, Алматы, Шымкент, погода, прогноз, Казгидромет
17:00, Сегодня
От -7°С до +18°С: опубликован обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на праздничные выходные
Погода в Алматы осенью
18:57, 10 октября 2025
Последние теплые дни: погода в Алматы на неделю
прогноз погоды на неделю
19:00, 02 января 2026
Дождь со снегом и мороз: погода в Алматы на неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
18:34, Сегодня
Казахстанка Кудайгенова разгромила бразильянку и вышла в четвертьфинал ЧМ по боксу
Фото: UWW
18:14, Сегодня
Ненад Лалович сохранил пост президента United World Wrestling
Первый соперник на ЧМ в Астане
17:55, Сегодня
Определился соперник борца-казаха Гарипова на ЧМ в Астане, где он выступит за Бразилию
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
17:46, Сегодня
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: