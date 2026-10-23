Ночные морозы ожидаются в Алматы: погода на неделю
Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Баян Канаева, на территорию области оказывает влияние юго-восточный отрог обширного холодного антициклона.
"Под его влиянием в городе на неделю установится погода без осадков с переменной облачностью и с большим суточным ходом температуры воздуха. В ближайшие три ночи ожидаются заморозки до -5-7 градусов, но постепенно, по мере того как антициклон будет ослабевать и смещаться в северо-восточном направлении, температура воздуха будет повышаться ночью до +3+5°, днем от +4+6° до +13+15°".Баян Канаева
Вместе с тем синоптики объявили штормовое предупреждение на ночное время 23 октября и субботу, 24 октября 2026 года.
"24 октября в Алматинской области ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки -1-6 градусов", – добавили синоптики.
Также синоптики предупредили, что в Алматы и Конаеве ночью 24 октября ожидаются заморозки -2-4°С.
В горах Иле-Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, 24 октября прогнозируется сильный северо-восточный ветер с порывами до 18-23 м/с.
Кроме того, на западе, востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.
Прогноз погоды по Алматы с 24 по 30 октября 2026 года.
24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +4+6°С.
25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +5+7°С.
26 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С.
27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +11+13°С.
28 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.
29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.
30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.
Ранее в "Казгидромете" сообщили, что 23 октября пять областей Казахстана ждут заморозки до -6°C и снегопады.