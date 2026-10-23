Ночные морозы ожидаются в Алматы: погода на неделю

Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, в мегаполисе в предстоящие выходные будет довольно холодно. Ночью ожидаются заморозки, но к концу следующей недели воздух прогреется до 15 градусов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Баян Канаева, на территорию области оказывает влияние юго-восточный отрог обширного холодного антициклона.

"Под его влиянием в городе на неделю установится погода без осадков с переменной облачностью и с большим суточным ходом температуры воздуха. В ближайшие три ночи ожидаются заморозки до -5-7 градусов, но постепенно, по мере того как антициклон будет ослабевать и смещаться в северо-восточном направлении, температура воздуха будет повышаться ночью до +3+5°, днем от +4+6° до +13+15°". Баян Канаева

Вместе с тем синоптики объявили штормовое предупреждение на ночное время 23 октября и субботу, 24 октября 2026 года.

"24 октября в Алматинской области ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки -1-6 градусов", – добавили синоптики.

Также синоптики предупредили, что в Алматы и Конаеве ночью 24 октября ожидаются заморозки -2-4°С.

В горах Иле-Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, 24 октября прогнозируется сильный северо-восточный ветер с порывами до 18-23 м/с.

Кроме того, на западе, востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Прогноз погоды по Алматы с 24 по 30 октября 2026 года.

24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +4+6°С.

25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +5+7°С.

26 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С.

27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +11+13°С.

28 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.

30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

Ранее в "Казгидромете" сообщили, что 23 октября пять областей Казахстана ждут заморозки до -6°C и снегопады.