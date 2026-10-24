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События

В Казахстане учреждена ведомственная медаль МВД "Халық қаһарманы Ғазиз Байтасов"

Газиз Байтасов, фото, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 11:16 Фото: пресс-служба МВД РК
В честь капитана полиции Газиза Байтасова учреждена ведомственная медаль МВД "Халық қаһарманы Ғазиз Байтасов". Об этом Zakon.kz сообщили 24 октября 2026 года в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана.

Согласно данным ведомства, первый экземпляр медали в знак уважения и признательности передан супруге героя Гульжамал Тажиевой.

министр МВД РК, Гульжамал Тажиева, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 11:16

Фото: пресс-служба МВД РК

"Впредь этой медалью будут награждаться сотрудники органов внутренних дел, проявившие мужество и героизм при исполнении служебного долга".Пресс-служба МВД РК

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 11:16
Аида Балаева: Подвиг капитана Байтасова – образец истинного патриотизма

Газиз Абдибекович Байтасов (3 апреля 1971 – 12 ноября 2011) – капитан полиции, командир взвода дорожной полиции Жамбылской области, героически погибший при ликвидации террориста в Таразе. Он стал первым сотрудником правоохранительных органов в истории страны, удостоенным высшего звания "Халық Қаһарманы" (Народный Герой).

О том, что в стране появится медаль имени Байтасова, на торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества 6 мая 2026 года заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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